الألعاب الإفريقية للشباب 2018: انطلاق منافسة التجذيف بمشاركة 86 رياضيا بسد بوكردان بتيبازة

تيبازة - انطلقت يوم الخميس بسد بوكردان جنوب غربي تيبازة منافسات تخصص التجذيف بمشاركة 86 رياضيا ذكورا و إناثا في إطار الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب 2018 التي تحتضنها الجزائر من 18 إلى 27 يوليو.

و قد حسم ممثلو الجزائر خلال المنافسة التي انطلقت بحضور رئيس الإتحادية للجزائرية للعبة و رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في تخصص التجذيف تأهلهم للدور النهائي المزمع إجرائه يومي السبت و الأحد القادمين بتحقيقهم نتيجة إيجابية.

و قد جرت خلال اليوم الأول الأدوار التصفوية من المنافسة التي تدوم من 19 إلى 22 يوليو القادم في أجواء رياضية ميزتها شدة التنافس و طموح الظفر بمراتب أولى تؤهل المشاركين للدور النهائي.

و يشارك في تخصص التجذيف 86 رياضيا و رياضية يمثلون 14 دولة إفريقية على أمل التأهل لأولمبياد الشباب بالأرجنتين.

و وصف القائمون على الإتحادية الجزائرية للعبة تأهل الجزائر للنهائي بالنتيجة الإيجابية جدا مبرزين أن المهمة "صعبة" لكنها "ليست مستحيلة" خاصة عند الإناث حيث تراهن كثيرا الإتحادية على تألقهن.

و بغرض التحضير للألعاب الافريقية للشباب-2018 في احسن الظروف الممكنة, سطرت الاتحاديات الرياضية الجزائرية برنامجا امتد على مدار السنة.

ودخلت المواهب الشابة في تجمعات تحضيرية خلال معظم ايام الموسم عبر مختلف مراكز التحضير الوطنية استعدادا للموعد الذي إفتتح رسميا يوم أنس بملعب 5 يوليو بالجزائر العاصمة.

و قد حل بالجزائر اكثر من 4500 شخص, منهم حوالي 3000 رياضي من 54 بلدا, للمشاركة في الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب في 30 تخصصا عبر 47 موقعا منها ثلاث بولاية تيبازة والتي سيكون لها طابعا خاصا وهو تحطيم الرقم القياسي في عدد المشاركين والاختصاصات الرياضية المدرجة في البرنامج.