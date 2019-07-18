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الألعاب الافريقية للشباب 2018 (اليوم الثالث) دخول رياضات كرة السلة والدراجات والطائرة الشاطئية غمار المنافسة

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 17:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرات

الجزائر- يحتوي برنامج اليوم الثالث للألعاب الافريقية  للشباب الثالثة الجزائر-2018, على 14 نوعا من الرياضات من بينها الطائرة  الشاطئية و الدراجات و كرة السلة (3×3) التي ستدخل الجمعة, غمار المنافسة .

وحسب البرنامج المسطر من طرف المنظمين, سيكون للدراجين موعد مع سباق ضد  الساعة بالنسبة للذكور (40 كلم) و الإناث (30 كلم) بالرويبة بمشاركة  20 بلدا.

من جهته سيحتضن المركب الرياضي بغرمول ابتداء من الساعة (00ر14) زوالا,  مباريات كرة السلة المصغرة (3×3), وهي رياضة قليلة الممارسة بالجزائر, حيث  ستعطى للفضوليين فرصة اكتشافها و بحضور لاعبي المنتخب الجزائري.

وفي منتزه "الصابلات" سيشرع لاعبو الطائرة الشاطئية دورتهم بتنشيط الدور  التمهيدي بينما يخوض عناصر الكرة الطائرة (6 لاعبين) مباريات اليوم الثاني و  هي: غامبيا-تونس (سا 00ر16) و مصر - الجزائر (00ر18) بالنسبة للذكور بالرويبة  و بوتسوانا-الجزائر (سا 00ر17) و الكاميرون-تونس (سا 00ر19) بعين طاية,  بالنسبة للسيدات.

وتتواصل منافسات الجودو و التايكواندو و رفع الأثقال و الجمباز يوم غد الجمعة  لليوم الثاني على التوالي و التي ستمنح خلالها حصتها من الميداليات, علما بأن  منافسات الجودو تختتم يوم غد الجمعة.

بالنسبة للرياضات المؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب ببيونس إيرس-2018, سيحوض  رماة القوس الأدوار التّصفوية, فيما يواصل لاعبو الرغبي و الهوكي على العشب  مباريات الدور الأول, فيما يبلغ رياضيو التجذيف الدور نصف النهائي على مستوى  سد بوكردان بتيبازة.

و سيكون لاعبو تنس الطاولة معنيين بالمنافسات الفردية التي شرعوا فيها يوم  أمس بينما ينشط لاعبو كرة الريشة الدور ربع النهائي في آخر اليوم, بعد أن  تنافسوا خلال الصبيحة في الأدوار التمهيدية.

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الألعاب الافريقية للشباب 2018 (اليوم الثالث) دخول رياضات كرة السلة والدراجات والطائرة الشاطئية غمار المنافسة
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 17:10     الفئـة : رياضــة     قراءة : 24 مرة   شارك

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