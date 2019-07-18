الألعاب الإفريقية للشباب - ريغبي: الجزائر تحقق فوزا على السنغال (21-19) وتنهزم أمام جنوب إفريقيا (5-31)

الجزائر- حقق المنتخب الجزائري للريغبي, فوزا على السنغال (21-19), و انهزم ضد جنوب إفريقيا (5-31), يوم الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي, في ختام منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دورة الريغبي بسبعة لاعبين, في إطار الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).

وانهزم "الخضر" في خرجتهم الأولى أمام منتخب جنوب إفريقيا بطل العالم, بنتيجة ثقيلة (5-31), الشوط الأول (0-19).

ليتدارك أشبال المدرب الوطني عصمان ماني, في اللقاء الثاني, بتحقيقهم لفوز صعب ضد السنغال (21-19), وهذا بعدما كانوا متأخرين في الشوط الأول (7-12).

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وبهذا أبقى المنتخب الوطني على حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي, بتمركزه في الصف الثالث بمجموع 4 نقاط, ضمن المجموعة الأولى.

وتلعب الجولة الثانية غدا الجمعة, بداية من الساعة 00ر15, حيث ستلعب ضد تونس وبوركينا فاسو على التوالي.

ويتأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي.

الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب - ريغبي :/الجولة 1 - : النتائج الفنية والترتيب

النتائج الفنية والترتيب, عقب إجراء مباريات الجولة الأولى للمجموعتين الاولى و الثانية من منافسات الريغبي بسبعة لاعبين, يوم الخميس, بملعب 5 جويلية الأولمبي, في إطار الدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب (17-28 يوليو).

المجموعة الأولى :

جنوب إفريقيا û بوركينافاسو (38-0)

السنغال تونس (24-12)

الجزائر جنوب إفريقيا (31-5)

تونس بوركينافاسو (12-14)

الجزائر السنغال (21-19)

الترتيب نقاط لعب الفارق

جنوب إفريقيا 6 2 64 السنغال 4 2 10 الجزائر 4 2 -24 بوركينافاسو 4 2 -36 تونس 2 2 -14

المجموعة الثانية :

ناميبيا البينين (51-0)

المغرب كوت ديفوار (5-10)

ناميبيا موريس (33-12)

المغرب البينين (12-5)

كوت ديفوار موريس (7-19)

الترتيب نقاط لعب الفارق

ناميبيا 6 2 72

2-. المغرب 4 2 + 2

-. كوت ديفوار 4 2 -7

-. موريس 4 2 -9

البينين 2 2 -58

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

ملاحظة : الفوز (3 نقاط), التعادل (نقطتين), الخسارة (نقطة واحدة), الانسحاب (0 نقطة).