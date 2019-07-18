ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 : إبرام اتفاقية بين مدينتي وهران وليون لتجهيزمعالم أثرية وتاريخية بالإنارة التجميلية

التجمع الوطني الديمقراطي: مساندة المجاهد بوتفليقة منذ سنة 1999 موقف ثابت للحزب -

الانشغالات الرئيسية للقابلات محور اجتماع بوزارة الصحة -

اجتماع متعدد القطاعات لتحضير برنامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج -

بكالوريا 2018: الإعلان عن النتائج مساء اليوم والتسجيلات الجامعية تنطلق الخميس المقبل -

جبهة البوليساريو مستمرة في الدفاع عن ثروات الشعب الصحراوي -

حميدو يمتع الجمهور العاصمي -

استيراد المنتجات النهائية: احتمال تطبيق الرسم الإضافي المؤقت مطلع سبتمبر 2018 -

إنجاز 22.000 كلم من الشبكة الكهربائية على المستوى الوطني منذ 2013 -

الألعاب الإفريقية للشباب: شمس إفريقيا ، عرض لتاريخ وانجازات وطموحات القارة -

إسداء وسام الاستحقاق الرياضي و الأولمبي الإفريقي للرئيس بوتفليقة -

نلسون مانديلا استفاد من الخبرة الجزائرية في مكافحة الاستعمار -

عجز المغرب والمفوضية الأوروبية في تجديد إتفاق الصيد البحري بعد إنقضاء مهلته -

مانديلا كان يعتبر الثورة الجزائرية النموذج الأقرب لكفاح الشعب الجنوب الإفريقي -

ترقية تصدير المنتجات الفلاحية: مخطط عمل سيرفع الى الحكومة خلال سبتمبر المقبل -

سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة محور محادثات بين السيد قيطوني و سفيراسبانيا -

عيد الأضحى: وزارة الفلاحة مدعوة لإلزام الموالين بمنح وصل المعاملة التجارية منظمة حماية المستهلك) -

الفريق الوطني لكرة القدم: 24 يوما بعد إقالة ماجر, الخضر لا زالوا بدون مدرب -

ثقافة: افتتاح يوم الخميس لمهرجان احكي-فنون بتيزي وزو -

دعوة وزارة السكن الى إلزام وكالة عدل والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بتحرير عقود اكتتاب -