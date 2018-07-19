نهائي البطولة الوطنية للشطرنج فردي: تتويج لطرش صبرينة وبلال بلحسن بوهران

وهران - توج لاعبا الشطرنج صبرينة لطرش لدى السيدات من نادي جمعية الأمن الوطني و الجزائري المغترب بلال بلحسن لدى الذكور بلقب البطولة الوطنية للشطرنج فردي التي اختتمت مساء أمس الأربعاء بالمركب السياحي بالأندلس بوهران بعد يومين من المنافسة.

و قد احتلت صبرينة لطرش المركز الأولى بمجموع 5ر7 نقطة متقدمة على حياة طوبال من نفس النادي الحاصلة على 5ر6 نقطة و ناصر لينا من وفاق تيزي وزو في المركز الثالث ب 6 نقاط.

ولدى الرجال تقدم بلال بلحسن في الترتيب العام بمجموع 6 نقط تاركا المركزين الثاني و الثالث لكل من ناصر علي من وفاق تيزي وزو ب 5 نقط و طالبي شفيق من نادي جمعية الأمن الوطني ب5ر4 نقطة.

وتميزت هذه البطولة التي نظمت وفق النظام السويسري بوتيرة ساعة ونصف مع إضافة 30 ثانية لكل نقلة بمستوى "عالي" . حسب مدير المنافسة الحكم الدولي مريمي محمد .

ويتأهل خلال هذه المرحلة النهائية الثالثة الأوائل إناث و ذكور لتمثيل الجزائر في البطولة العربية المقررة شهر نوفمبر المقبل بدبي بالإمارات العربية المتحدة.

وعرفت المرحلة النهائية المنظمة على مدار يومين من طرف الاتحادية الجزائرية للشطرنج بالتنسيق مديرية الشباب و الرياضة بالولاية مشاركة تسع أحسن لاعبات إناث وثمانية ذكور تأهلوا من خلال الدور النصف النهائي.

و في ختام هذا الموعد الرياضي الفكري تم توزيع الألقاب و الميداليات على الفائزين بحضور أعضاء الاتحادية الجزائرية للشطرنج وممثلي مديرية الشباب و الرياضة بالولاية و وجوه رياضية.