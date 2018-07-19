أويحيى يعلن رسميا عن انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب

الجزائر- أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن الانطلاق الرسمي للطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب خلال حفل الافتتاح الذي نظم مساء الأربعاء بالمركب الأولمبي، محمد بوضياف بالجزائر العاصمة.

و صرح الوزير الأول في كلمة قصيرة رحب فيها بضيوف الجزائر قائلا "أعلن رسميا باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عن انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب ".

و شارك عدة أعضاء من الحكومة و شخصيات افريقية بارزة و أخرى تمثل هيئات رياضية دولية في مراسم افتتاح هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة نحو 3000 رياضي من 54 دولة سيتنافسون في 30 رياضة.

من جهته أوضح وزير الرياضة و الشباب، محمد حطاب في كلمة ان "الجزائر تلتزم بان لا تدخر اي جهد من أجل تعزيز الشراكة الافريقية في مجال الرياضة".

و اضاف الوزير "تلتزم الجزائر بأن لا تدخر اي جهد من أجل المساهمة في تعزيز الشراكة بين البلدان الافريقية و السماح للحركة الرياضية القارية أن تبرز جميع قدراتها".

و اعتبر الوزير أن هذا "العمل يندرج في اطار تقاليد بلادنا التي لم تتوانى في توفير جميع الظروف اللازمة قصد تكريس تضامنها مع الشعوب الافريقية".

و ذكر ذات المسؤول من جهة أخرى بالوسائل المادية و الإنسانية "الهامة" التي تم توفيرها على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة في اطار هذه الطبعة، بهدف ضمان الرفاهية و أفضل شروط الإقامة لأعضاء الوفود.

و ستسعى الجزائر من خلال هاته الألعاب إلى الظفر بالمرتبة الأول في الترتيب العام من خلال وفد يضم 432 رياضي (247 ذكور و 185 اناث) سيتنافسون في 30 رياضة.