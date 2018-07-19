أويحيى يعلن رسميا عن انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب

و صرح الوزير الأول في كلمة قصيرة رحب فيها بضيوف الجزائر قائلا "أعلن رسميا باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عن انطلاق الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية للشباب ".
و شارك عدة أعضاء من الحكومة و شخصيات افريقية بارزة و أخرى تمثل هيئات رياضية دولية في مراسم افتتاح هذه الطبعة التي ستعرف مشاركة نحو 3000 رياضي من 54 دولة سيتنافسون في 30 رياضة.
من جهته أوضح وزير الرياضة و الشباب، محمد حطاب في كلمة ان "الجزائر تلتزم بان لا تدخر اي جهد من أجل تعزيز الشراكة الافريقية في مجال الرياضة".
و اضاف الوزير "تلتزم الجزائر بأن لا تدخر اي جهد من أجل المساهمة في تعزيز الشراكة بين البلدان الافريقية و السماح للحركة الرياضية القارية أن تبرز جميع قدراتها".
و اعتبر الوزير أن هذا "العمل يندرج في اطار تقاليد بلادنا التي لم تتوانى في توفير جميع الظروف اللازمة قصد تكريس تضامنها مع الشعوب الافريقية".
و ذكر ذات المسؤول من جهة أخرى بالوسائل المادية و الإنسانية "الهامة" التي تم توفيرها على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة و تيبازة في اطار هذه الطبعة، بهدف ضمان الرفاهية و أفضل شروط الإقامة لأعضاء الوفود.
و ستسعى الجزائر من خلال هاته الألعاب إلى الظفر بالمرتبة الأول في الترتيب العام من خلال وفد يضم 432 رياضي (247 ذكور و 185 اناث) سيتنافسون في 30 رياضة.