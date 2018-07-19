إسداء وسام الاستحقاق الرياضي و الأولمبي الإفريقي للرئيس بوتفليقة

الجزائر- منحت جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسام الاستحقاق الرياضي و الأولمبي الإفريقي خلال حفل افتتاح الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب بالجزائر (18-28 يوليو)، و ذلك نظير "دوره في مسار تجسيد الوحدة افريقية".

و قد استلم الوزير الأول احمد اويحيى هذا الوسام باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حفل حضره أعضاء من الحكومة و شخصيات بارزة من بلدان افريقية وممثلون آخرون للهيئات الرياضية الدولية جاؤوا لحضور هذه الألعاب القارية التي ستعرف مشاركة حوالي 3300 رياضي من 54 دولة يتنافسون في 30 رياضة.

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في هذا الصدد صرح مامادو ديانيا نديا، ممثل رئيس اللجنة الدولية الاولمبية "إننا مرتاحون لتنظيم هذه الطبعة ال3 من الألعاب الإفريقية للشباب، مما يدل على جهود بلادكم التي تمكنت من توفير جميع الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح هذا الحدث الإفريقي كما نقدم شكرنا للرئيس بوتفليقة الذي دعم الرياضة في إفريقيا بصفته زعيما تاريخيا في خدمة الشعوب".

و أضاف بالقول "يشرفنا باسم جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا و المجلس التنفيذي المجتمع في 16 يوليو 2018 أن نسدي هذا الوسام للرئيس بوتفليقة اعترافا لدوره التاريخي كزعيم في خدمة الشعوب الإفريقية و التزامه من اجل الحركات الإفريقية و اللجان الرياضية الوطنية الإفريقية".

و من اجل ضمان السير الحسن للألعاب الإفريقية للشباب 2018 لم تدخر الجزائر أي جهد و هي تسعى لان توفر أحسن ظروف الاستقبال و التدريب و الإيواء و المنافسة للمنتخبات و الرياضيين المشاركين من القارة الإفريقية.