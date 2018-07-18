الالعاب الافريقية للشباب 2018 / الرمي بالقوس - الجزائر: "لسنا مرشحين لكننا سنحاول خلط الأوراق" (مدرب)

الجزائر - اعترف مدرب المنتخب الجزائري للرمي بالقوس, عبد الحفيظ بلخوجة يوم الأربعاء, بأن أشباله ليسوا مرشحين للتتويج في الالعاب الافريقية للشباب, المقررة طبعتها الثالثة بالجزائر في الفترة الممتدة من 18 الى 28 يوليو, مؤكدا بالمناسبة "أنهم سيسعون لخلط الأوراق" أملا في التأهل للألعاب الاولمبية للشباب المقررة بالأرجنتين في شهر اكتوبر القادم.

ويؤكد بلخوجة --ل/واج--على هامش حصة تدريبية جرت بمنبع الماء التابع لحديقة بوروبة بالحراش, قائلا: "رماة المنتخب الجزائري صغار السن حيث تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 16 سنة لذا فهم يفتقرون للخبرة, خاصة مقارنة بعناصر المنتخبين المصري و جنوب إفريقيا, اللذين يعدان من أكبر البلدان المتألقة في هذه الرياضة. وكون هذه الألعاب تجري ببلادنا, سنعمل على تحقيق المفاجأة و تمثيل الألوان الوطنية أحسن تمثيل".

ويمثل المنتخب الجزائري في هذه المنافسة كل من خالد خير الدين بن أحمد, محمد ريان لزرق و رشيد بوعكاز لدى الذكور و لينا فطيمة سراف, هاجر طويل و ياسمين بلال لدى الإناث.

بالإضافة إلى الجزائر تشارك في منافسة الرمي بالقوس منتخبات 13 بلدا آخر و هي: تونس والمغرب ومصر و النيجر و التشاد و غينيا و كوت ديفوار و زيمبابوي و ناميبيا و جنوب إفريقيا و البنين و الكونغو و موريس.

وكان من المقرر أن يشارك المنتخب الخامس عشر ليبيا, لكن وفاة مدرب الفريق علي عرابي, بسكتة قلبية خلال معسكر تدريبي يوم 11 يوليو الفارط حال دون حضور المنتخب الليبي في موعد الجزائر. ويبلغ علي عرابي من العمر 60 سنة, حيث كان لاعبا دوليا قبل أن يتحول إلى مهنة التدريب.

وتتمثل مهمة المشاركة الجزائرية في هذا الموعد الإفريقي للشباب في تشريف الألوان الوطنية لكن يبقى الهدف الأساسي تمكين هذا المنتخب الشاب من كسب الخبرة المطلوبة تحسبا للألعاب المتوسطية المقبلة المقررة عام 2021 بوهران.

ويضيف مدرب منتخب الرمي بالقوس قائلا : "كان لاعبونا حاضرين في الألعاب المتوسطية الأخيرة بتاراغونا (إسبانيا) حيث كسبوا بعض الخبرة, حيث سيستفيدون منها خلال ألعاب الشباب هذه, و كل ما أتمناه, هو بلوغ مستوى أفضل بكثير إلى غاية عام 2021".

و أجرت التشكيلة الوطنية تربصا ما قبل تنافسي دام خمسة أيام بالجزائر, الهدف منه وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق المنافسات, حيث قال المدرب الوطني ما يلي: "بخصوص هذا التربص الذي اختتم يوم الاربعاء, فلقد جرت الأمور على أحسن ما يرام, حيث تم وضع آخر اللمسات, كما تم التركيز على الجانب البسيكولوجي", مضيفا بأن "الرمي بالقوس يتطلب من اللاعب الاسترخاء و التركيز, وهو أمر ليس بالهين لدى شاب ذي 14 ربيعا, بالإضافة إلى الضغط المسلط عليه خاصة انه سيلعب داخل الديار".

ويختم المدرب الوطني قوله: "لقد كان الشبان متفتحين للتعليمات, لذا فإني شديد التفاؤل بتحقيق نتائج إيجابية كونهم سيعملون كل ما في وسعهم للصعود على منصة التتويج".

وستجري منافسة الرمي بالقوس, المبرمجة من 19 الى 21 يوليو, بمنبع الماء ببوروبة, حيث أن الاتحادية الدولية للعبة خصصت اربع تأشيرات للعناصر الافريقية للتأهل الى الموعد الأولمبي للشباب ببيونيس آيرس (2 للإناث و 2 للذكور).

و اشترطت الهيئة الدولية للعبة حدا أدنى للنقاط الواجب تسجيلها و هي 610 للذكور و 600 للإناث في منافسة الترتيب أي ما بين 72 و 60 سهما.

وفي هذا الاختصاص, تبني الجزائر آمالها على بعض العناصر ابرزها لينا فطيمة سراف و خالد خير الدين بن احمد و رشيد بوعكاز التي سبق لها المشاركة في الالعاب المتوسطية الأخيرة بتاراغونا الاسبانية.