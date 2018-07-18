الألعاب الافريقية للشباب 2018 (دورة كرة القدم): نتائج عملية سحب القرعة 

55,88 بالمائة نسبة النجاح في بكالوريا 2018 -

إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست -

ورقلة : تركيز على توعية وتحسيس المواطن من أجل مكافحة التسمم العقربي -

الألعاب الأفريقية للشباب-2018 : الشبيبة الأفريقية ضيفة الجزائر -

المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم: تتويج فرقة التعاونية الثقافية أطليس من سيدي بلعباس -

الجزائريون أقبلوا هذه السنة على موسم الاصطياف ببلدهم -

براف يعلن ترشحه لرئاسة جمعية اللجان الأولمبية الإفريقية -

طاقة: سوناطراك وإيني توقعان اتفاقية لتعزيز شراكتهما -

ظروف استقبال المسافرين تعرف تحسنا ملحوظا -

بشار: التكفل بانشغالات المواطنين من خلال البرامج التنموية -

اتخاذ اجراءات عديدة للتصدي لخسائر المياه -

ابراز العلاقات الوطيدة بين نيلسون مانديلا والجزائر -

المنتخب الجزائري لكرة القدم: هرفي رونار لن يخلف رابح ماجر -

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك القضاء -

تراجع طفيف في نسبة البطالة إلى 11,1 بالمائة في أبريل 2018 -

جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا تكرم الوزيرين حطاب وفرعون بالجزائر العاصمة -

قمة بوتين/ ترامب: تحقيق السلام وبعث العلاقات بين أكبر قوتين من شأنه أن يخدم الاستقرار الدولي -

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل -

استغلال غير شرعي للشواطئ : محكمة شرشال تدين خمسة أشخاص بسنتين حبس نافذة -