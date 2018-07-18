الألعاب الافريقية للشباب 2018 (دورة كرة القدم): نتائج عملية سحب القرعة 

-- المجموعة الاولى: جيبوتي - ليبيا - المغرب- نيجيريا
-- المجموعة الثانية : الجزائر - غينيا بيساو - الكاميرون
-- برنامج المنافسة :
-- الخميس 19 يوليو :
-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء
-- جيبوتي - ليبيا 00ر10سا
-- نيجيريا - المغرب 00ر18سا
-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى
-- الجزائر - غينيا بيساو 00ر18سا
-- السبت 21 يوليو 2018 :
-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء
-- جيبوتي - نيجيريا 00ر10سا
-- ليبيا - المغرب 00ر18سا
-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى
-- غينيا بيساو - الكاميرون 00ر18سا
-- الاثنين 23 يوليو 2018 :
-- المجموعة الاولى : ملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء
-- جيبوتي - المغرب 00ر10سا
-- ليبيا - نيجيريا 00ر18سا
-- المجموعة الثانية : الملعب البلدي بسيدي موسى
-- الجزائر - الكاميرون 00ر18سا
-- الدور نصف النهائي يقام يوم الاربعاء 25 يوليو
-- المقابلة النهائية تقام يوم الجمعة 27 يوليو
ملاحظة : رغم سحب الفريق في عملية القرعة، إلا أن اللجنة الاولمبية الليبية أعلنت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" يوم 11 يوليو أن منتخب كرة القدم لبلادها لن يشارك في دورة الألعاب الافريقية للشباب بالجزائر.