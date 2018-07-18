الألعاب الأفريقية للشباب-2018 : الشبيبة الأفريقية ضيفة الجزائر 

ومن اجل ذلك، تنتظر العناصر الجزائرية مهمة افتكاك اكبر عدد من الذهبيات أمام أكثر من 3 آلاف شاب معني بالمنافسة التي ستجرى بكل من الجزائر العاصمة وتيبازة.
وسيكون الرياضيون الجزائريون في رياضات ألعاب القوى، التجذيف، الكرة الطائرة الشاطئية، الهوكي على العشب، الرغبي والرماية بالقوس، مطالبون بانتزاع تأشيرات التأهل الى اولمبياد الشباب 2018 ببوينوس آيريس الارجنتينية أكتوبر المقبل.
وسيتميز اليوم الأول من هذه الألعاب بتنظيم حفل الافتتاح ابتداء من الساعة 00ر18 بملعب 5 جويلية، ببرنامج استعراضي يجسد تاريخ الجزائر وارتباطها بالقارة الافريقية.
إقرأ أيضا: الألعاب الافريقية للشباب / دورة الجزائر: رقم قياسي في عدد المشاركين والاختصاصات المدرجة
كما يشهد اليوم الأول انطلاق ثلاث منافسات وهي: الرماية بالقوس (تفتيش العتاد)، الجيدو (عملية الوزن) و التايكواندو (اجتماع فني).
ولإنجاح هذا المحفل الكبير، تم تكوين أكثر من 600 مرشد لمرافقة الوفود الافريقية خلال إقامتها بالجزائر.
وعلى هامش المنافسات الرياضية، برمجت اللجنة المنظمة للألعاب الافريقية للشباب نشاطات ثقافية يومية على مستوى القرية الافريقية التي يبيت فيها الرياضيون وبالمركب الاولمبي محمد بوضياف.
وأكد المدير العام للجنة المنظمة، عبد الحليم عزي، قائلا "سيكون حدثا ضخما يجمع عدة بلدان افريقية. علينا تقديم صورة جميلة عن الجزائر. علينا ان نعمل سويا لإنجاح هذه الألعاب".
إقرأ أيضا: الألعاب الافريقية للشباب 2018 (تجذيف): "مهمة التأهل الى أولمبياد الشباب صعبة لكنها غير مستحيلة"
وفيما يتعلق بدخول أماكن إجراء المنافسات، فقد أفاد المسؤول أنها "مجانية للجمهور الراغب في الحضور خلال فترة الألعاب".