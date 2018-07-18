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الألعاب الأفريقية للشباب-2018 : الشبيبة الأفريقية ضيفة الجزائر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرات
الألعاب الأفريقية للشباب-2018 : الشبيبة الأفريقية ضيفة الجزائر 

الجزائر - تنطلق الطبعة الثالثة للألعاب الافريقية  للشباب 2018، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، والتي ستنشط من قبل حوالي 3300  رياضي و رياضية يمثلون 54 دولة و يتوزعون على 30 اختصاصا، من بينهم 432  جزائري، الذين تنتظرهم مهمة الصعود إلى منصة التتويج في الترتيب النهائي لأول  مرة في تاريخ المنافسة.

ومن اجل ذلك، تنتظر العناصر الجزائرية مهمة افتكاك اكبر عدد من الذهبيات أمام  أكثر من 3 آلاف شاب معني بالمنافسة التي ستجرى بكل من الجزائر العاصمة  وتيبازة.

وسيكون الرياضيون الجزائريون في رياضات ألعاب القوى، التجذيف، الكرة الطائرة  الشاطئية، الهوكي على العشب، الرغبي والرماية بالقوس، مطالبون بانتزاع تأشيرات  التأهل الى اولمبياد الشباب 2018 ببوينوس آيريس الارجنتينية أكتوبر المقبل.

وسيتميز اليوم الأول من هذه الألعاب بتنظيم حفل الافتتاح ابتداء من الساعة  00ر18 بملعب 5 جويلية، ببرنامج استعراضي يجسد تاريخ الجزائر وارتباطها بالقارة  الافريقية.

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كما يشهد اليوم الأول انطلاق ثلاث منافسات وهي: الرماية بالقوس (تفتيش  العتاد)، الجيدو (عملية الوزن) و التايكواندو (اجتماع فني).

ولإنجاح هذا المحفل الكبير، تم تكوين أكثر من 600 مرشد لمرافقة الوفود  الافريقية خلال إقامتها بالجزائر.

وعلى هامش المنافسات الرياضية، برمجت اللجنة المنظمة للألعاب الافريقية للشباب  نشاطات ثقافية يومية على مستوى القرية الافريقية التي يبيت فيها الرياضيون  وبالمركب الاولمبي محمد بوضياف.

وأكد المدير العام للجنة المنظمة، عبد الحليم عزي، قائلا "سيكون حدثا ضخما  يجمع عدة بلدان افريقية. علينا تقديم صورة جميلة عن الجزائر. علينا ان نعمل  سويا لإنجاح هذه الألعاب".

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وفيما يتعلق بدخول أماكن إجراء المنافسات، فقد أفاد المسؤول أنها "مجانية  للجمهور الراغب في الحضور خلال فترة الألعاب".

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الألعاب الأفريقية للشباب-2018 : الشبيبة الأفريقية ضيفة الجزائر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 09:21     الفئـة : رياضــة     قراءة : 18 مرة   شارك

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