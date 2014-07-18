الألعاب الإفريقية للشباب: الجزائر حاضرة ب12 بحارا و تستهدف ثلاث ذهبيات

وستقحم الجزائر ثمانية منهم في اختصاص "البيك تيكنو"، 4 عند الذكور و 4 من الإناث، في حين ستشرك أربعة بحارين في اختصاص "لازير 4.7"، 2 من الذكور و 2 من الإناث.
وصرح رئيس الاتحادية حسان جيلالي ل"واج" قائلا : "نهدف إلى افتكاك ثلاث ذهبيات من ضمن أربعة ممكنة، ولدينا حظوظ وفيرة في ذلك سيما في اختصاص "البيك تيكنو" نظرا لقلة المشاركين على عكس "لازير 4.7" التي ستكون فيها المنافسة صعبة بالنظر لمشاركة كل المنتخبات فيها".
ويشارك في الحدث القاري 32 بحارا يمثلون ثمانية منتخبات ويتعلق الامر بكل من الجزائر (البلد المنظم)، تنزانيا، تونس، المغرب، مصر، السيشل، أنغولا و الموزمبيق، في انتظار تأكيد مشاركة جنوب افريقيا. ويتراوح سن العناصر الوطنية ما بين 17 و 18 سنة في الاختصاصين المعنيين بهذه الألعاب القارية الشبانية.
وتحسبا لهذا الموعد، برمجت المديرية الفنية للاتحادية تربصين اثنين، الأول جرى من الفاتح إلى العاشر يوليو، أما الثاني فسيكون من 15 إلى 20 من نفس الشهر على مستوى المدرسة الوطنية للشراع بالجزائر-شاطئ ببرج البحري (شرق الجزائر العاصمة).
و اعترف رئيس الهيئة أن التحضيرات "عرفت بعض التذبذب بسبب انشغال الرياضيين بشهادة البكالوريا، لكنهم عادوا بعد الامتحانات لإجراء تربص لعشرة أيام من الفاتح إلى 10 يوليو".
من جهة أخرى، كشف جيلالي ان المدرسة الوطنية للشراع "ستكون جاهزة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد خضوعها لأشغال تهيئة"، منوها بالمقاول الذي تولى العملية.
وأشاد مسؤول الفيدرالية بدعم وزارة الشباب والرياضة في إعادة تهيئة المدرسة رفقة مديرية الشباب والرياضة التي وقفت على الأشغال سيما بناء الحاجر الحجري لتسهيل خروج الأشرعة "لكي نضع الرياضيين في أحسن الظروف".
وينتظر وصول منتخبات الشراع ما بين يومي 18 و 19 يوليو في حين تقام خلال يومي 20 و 21 يوليو عمليات التسجيل والتحضير، على أن تجرى السباقات الرسمية للمنافسة من 22 إلى 26 من نفس الشهر.
ومعلوم أن منافسة الشراع ليست مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية للشباب في أكتوبر-2018 بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، غير أن الجزائر تأهلت لدى الجنسين بفضل كل من بريغت عماد (عند الذكور) وآيت علي سليمان لينا (لدى الاناث)، في اختصاص "البيك تيكنو" بفضل تتويجهما بلقب البطولة الإفريقية 2018 التي جرت بمصر شهر يناير الفارط.
قائمة العناصر المعنية بالمنافسة:
- لازير (4.7): مختاري هشام - قبايلي محمد - توابي رشا - كرسان مالية
المدرب: ترياكي رشيد
- بيك تيكنو: بريغت عماد - بن ناقة اسلام - بودرومة رامي - بوساحة عماد - آيت علي سليمان لينا - رزواني نايلة - مايتي جهان
المدرب: بوهاجيرة منار.