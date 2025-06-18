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ألعاب البحر المتوسط-2018 /كرة اليد/: الجزائر تفوز على إيطاليا وتتأهل الى ربع النهائي

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 حزيران/يونيو 2018 13:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

 

تاراغونا (اسبانيا) - تأهل المنتخب الجزائري لكرة اليد  الى الدور ربع النهائي لألعاب البحر المتوسط الجارية بتاراغونا, إثر فوزه على  ايطاليا بنتيجة 38-32 (الشوط الاول: 18-15) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة  الثانية, اليوم الاثنين بكامبلار الاسبانية.

وبهذا ينهي المنتخب الوطني الدور الأول في المركز الثاني لمجموعته, بعد  الخسارة امس الاحد امام كرواتيا (26-37), ليلاقي في ربع النهائي نظيره التونسي  متصدر المجموعة الاولى, يوم الاربعاء بنفس القاعة.

وتمكن اللاعبون الجزائريون من الحفاظ على فارق 3 نقاط لصالحهم سيما خلال  الشوط الثاني, بفضل خبرة مسعود بركوس أحسن لاعب وصاحب 11 هدفا في هذا اللقاء.

و اعتبر الناخب الوطني سفيان حيواني ان عناصره أبلت البلاء الحسن في هذه  المقابلة مقارنة مع ما قدموه أمام كرواتيا. وصرح التقني الجزائري قائلا : "فوزنا اليوم مستحق, لقد منحتنا العناصر الشابة الحيوية في اللعب, الامر الذي  سمح لنا بالسيطرة على المنتخب الايطالي".

واضاف: "الآن يجب التفكير في مواجهتنا أمام تونس, وهو منتخب من العيار الثقيل  و نعرفه بشكل جيد. علينا تقديم كل ما لدينا للتأهل الى المربع الذهبي".

ويجرى الدور نصف نهائي لكرة اليد يوم الجمعة, في حين يلعب النهائي يوم الاحد  في ختام الالعاب المتوسطية 2018.

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ألعاب البحر المتوسط-2018 /كرة اليد/: الجزائر تفوز على إيطاليا وتتأهل الى ربع النهائي
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 حزيران/يونيو 2018 13:16     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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