ألعاب البحر الأبيض المتوسط - تاراغونا 2018/اليوم ال2 : الجزائر تفوز بالميدالية الأولى في تخصص الكاراتي

تاراغونا - تحصلت الجزائر على الميدالية الأولى كاراتي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تاراغونا 2018 بفضل اللاعب وليد بوعبعوب الذي فاز بالبرونزية في صنف أقل من 75 كلغ, يوم السبت بكمبريلز (إسبانيا).

وتفوق بوعبعوب على الإسباني ايباناز سانز توري رودريغو, بنتيجة (2-0), في مقابلة الاستدراك من أجل إحدى الميداليتين البرونزيتين لهذ الفئة.

وصرح وليد بوعبود لـ "واج" مباشرة عقب نهاية المنازلة "لقد تأثرت بالضربة التي تلقيتها ولم أدرك كيف أنهيت المنازلة. أنا جد سعيد بإهداء أول ميدالية للجزائر خلال هذه الألعاب المتوسطية".

و أثناء دخوله في المنافسة, استطاع بوعبعوب أن يقصي القبرضي لوازيدس بانايوتيس (1-0) قبل أن يخسر في النصف النهائي ضد التركي أولتمور إرمان (3-0).

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و يتوقف الأمل الآخر على لامية معطوب التي لم تتجاوز إلا جولة واحدة في صنف أقل من 68 كلغ أمام الفرنسية ليا أزافيري قبل أن تنهزم أمام السلوفينية لينا بوسنيك (3-1), و نفس الامر بالنسبة للرياضية وداد دراعو (-61 كلغ) المعفاة في الجولة الاولى و خسارتها امام الاسبانية فيرير غارسيا ماريا (5-1).

و يتعلق الامر أيضا بإقصاء كل من عبد الكريم بوعمرية (-60 كلغ) الذي وصل إلى دور الربع النهائي قبل أن ينهزم أمام الإيطالي أنجيلو كريسينسو بقرار من الحكام (3-1). كما تم إقصاء لاعب الكاراتي فيصل بوعكول (-67 كلغ), 19 سنة, في أول منافسة له ضد الفرنسي غارين مرفين, بطل عالمي تحصل على ميدالية ذهبية في هذا الصنف.

و في السباحة, حققت أمال مليح أفضل أداء جزائري لوصولها إلى نهائي 50 م في السباحة على الظهر حيث صنفت في المرتبة ال8.

و صرحت الرياضية "إني جد سعيدة لأني حققت أداء رائعا في منافسة صعبة, كما لاحظت تحسنا في وقتي الشخصي و وصلت إلى نهائي هذه الألعاب بعد أن تفوقت على رياضيات ذي خبرة عالية".

و في سباق 100 م سباحة حرة (نساء), تحصلت نسرين مجاهد على المرتبة السادسة و الأخيرة في هذه السلسلة مع نفس الرتبة بالنسبة لزميلتها كاشا سمر.

و في سباق 200 م سباحة على الصدر, صنف بلامان منصف في المرتبة ال6 في حين عادت المرتبة ال5 لـ رمزي شوشار و رانية نفسي.