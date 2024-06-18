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ألعاب متوسطية-2018 / اليوم الثالث: الرياضيون الجزائريون يبحثون عن الذهب

  أدرج يـوم : الأحد, 24 حزيران/يونيو 2018 11:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
ألعاب متوسطية-2018 / اليوم الثالث: الرياضيون الجزائريون يبحثون عن الذهب

تاراغونا (اسبانيا) - سيعرف اليوم الثالث من ألعاب البحر  المتوسط 2018 المبرمج يوم الأحد دخول العديد من الرياضيين الجزائريين غمار  المنافسة في تخصصات رفع الأثقال و المصارعة بحثا عن الضفر بأول ميدالية ذهبية  جزائرية.

و من المرتقب كذلك مشاركة المنتخب الوطني لكرة الطائرة و كرة اليد رجال في  أول ظهور لهم أمام الفريق الكرواتي على الساعة 10.00 و الساعة  11.00 بالتوقيت  المحلي.

و سيعرف اليوم الثالث من هذه المنافسة دخول السباح أسامة سحنون في سباق ال100  متر سباحة حرة علاوة على السباحة امال مليح التي ستحاول العبور إلى النهائي في  تخصص السباحة على الظهر و العديد من السباحين الآخرين.

أما في تخصص المصارعة فستعرف المنافسة مشاركة كل من عبد النور العواني (60  كغ) و اسحاق غيو (67 كغ) و أكرم بوجملين (77 كغ) و بشير سيدازارة (87 كغ) و  آدم بوجملين (97 كغ) على أمل بلوغ النهائيات المبرمجة يوم الاثنين.

و ستعرف منافسات رفع الاثقال يوم غد مشاركة نافع سرياق (69 كغ) بينما سيبدأ  زملائه صدام مسعود (94 كغ) و مريم بن ميلود (63 كغ) و اكرام شرارة (69 كغ) و  بشرى حيرش (75 كغ) يوم الاثنين.

و يعنى كذلك بمنافسات اليوم الثالث كل من أنيس براهيمي (-84 كغ) و حسين دايخي  (+84 كغ)  في رياضة الكاراتي.

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ألعاب متوسطية-2018 / اليوم الثالث: الرياضيون الجزائريون يبحثون عن الذهب
  أدرج يـوم : الأحد, 24 حزيران/يونيو 2018 11:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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