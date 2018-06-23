الرابطة الأولى المحترفة : اتحاد الجزائر في تربص بقمرت (تونس)

الجزائر- شرع فريق اتحاد الجزائر يوم السبت, في تربص يدوم عشرة أيام بقمرت (تونس), تتخلله مباراتان وديتان حسب ما أعلن عنه نادي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم على موقعه الرسمي.

و يعتبر هذا التربص المحطة التحضيرية الأولى لأصحاب اللونين "الأحمر و الأسود" الذين سيخوضون تربصا ثانيا بنيروبي (كينيا) خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 16 يوليو, تحسبا للمباراة المقررة بكيغالي (رواندا) يوم 18 يوليو أمام نادي رايون سبور الرواندي, لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الرابعة) لمرحلة المجموعات لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

و كانت إدارة النادي العاصمي قد أوكلت العارضة الفنية للفرنسي تيري فروجي (55 سنة) الذي وقع على عقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد, خلفا للمدرب السابق ميلود حمدي الذي التحق بنادي السالمية الكويتي.

وبخصوص الاستقدامات, ضمن النادي العاصمي حتى الآن خدمات خمسة لاعبين جدد و هم: المهاجم زكريا بن ساعة الذي التحق بالنادي في شهر مارس الماضي, و المدافع الرواندي إيمري بايسنغ و المدافع محمد مزغراني و المهاجم أيمن محيوس و صانع الألعاب محمد بن طيبة, فيما فسخ المدافع ريان حايس عقده بعد أيام من توقيعه لعقد بثلاثة مواسم.

بعد الجولة الثانية من منافسة كأس الكاف, يتربع اتحاد الجزائر في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ب4 نقاط أمام غور ماهيا الكيني (2 ن) و رايون سبور الرواندي (2ن) بينما يتذّيل نادي يونغ أفريكانز التنزاني الترتيب برصيد نقطة واحدة.