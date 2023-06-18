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ألعاب متوسطية-2018 /كاراتي دو: اقصاء مبكر لثلاثة جزائريين

  أدرج يـوم : السبت, 23 حزيران/يونيو 2018 17:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

تاراغونا (اسبانيا) - أقصي ثلاثة جزائريين يوم السبت في الدور الأول من منافسات الكاراتي دو ضمن الألعاب المتوسطية-2018 الجارية  بتاراغونا الإسبانية).

وكان عبد الكريم بوعمرية (أقل من 60 كلغ) الجزائري الوحيد الذي تأهل إلى  الدور ربع النهائي بعد فوزه على السلوفيني بلاز هريبوفسيك (1-0), قبل أن ينهزم  بعدها أمام الإيطالي أنجيلو كريسينسو بقرار من الحكام (1-3).

ومن جهته, أقصي فيصل بوعقل (أقل من 67 كلغ) في الدور الأول أمام الفرنسي  غارين مارفين (4-1).

لدى السيدات, انهزمت سعيدة جدرة (أقل من 55 كلغ) أمام الاسبانية فيرنانديز  أزوريو كارلوتا (5-2).

ويدخل ثلاثة جزائريون المنافسة اليوم السبت ابتداء من الساعة 00ر16. وستواجه  لامية معطوب (أقل من 68 كلغ) اللاعبة الفرنسية ليا أزافيري, بينما تلاقي وداد  دراو -أعفيت من الدور الأول- في فئة أقل من 61 كلغ, الفائزة من اللقاء الذي  سيجمع المغربية إبتسام سعيديني والاسبانية فيرير غارسيا ماريا.

عند الرجال, يواجه وليد بوعبوب (أقل من 75 كلغ) المنافس القبرصي لوازيديس  بانايوتيس.

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ألعاب متوسطية-2018 /كاراتي دو: اقصاء مبكر لثلاثة جزائريين
  أدرج يـوم : السبت, 23 حزيران/يونيو 2018 17:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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