ألعاب متوسطية-2018 /كاراتي دو: اقصاء مبكر لثلاثة جزائريين

تاراغونا (اسبانيا) - أقصي ثلاثة جزائريين يوم السبت في الدور الأول من منافسات الكاراتي دو ضمن الألعاب المتوسطية-2018 الجارية بتاراغونا الإسبانية).

وكان عبد الكريم بوعمرية (أقل من 60 كلغ) الجزائري الوحيد الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على السلوفيني بلاز هريبوفسيك (1-0), قبل أن ينهزم بعدها أمام الإيطالي أنجيلو كريسينسو بقرار من الحكام (1-3).

ومن جهته, أقصي فيصل بوعقل (أقل من 67 كلغ) في الدور الأول أمام الفرنسي غارين مارفين (4-1).

لدى السيدات, انهزمت سعيدة جدرة (أقل من 55 كلغ) أمام الاسبانية فيرنانديز أزوريو كارلوتا (5-2).

ويدخل ثلاثة جزائريون المنافسة اليوم السبت ابتداء من الساعة 00ر16. وستواجه لامية معطوب (أقل من 68 كلغ) اللاعبة الفرنسية ليا أزافيري, بينما تلاقي وداد دراو -أعفيت من الدور الأول- في فئة أقل من 61 كلغ, الفائزة من اللقاء الذي سيجمع المغربية إبتسام سعيديني والاسبانية فيرير غارسيا ماريا.

عند الرجال, يواجه وليد بوعبوب (أقل من 75 كلغ) المنافس القبرصي لوازيديس بانايوتيس.