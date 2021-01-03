تقلبات جوية: وحدات الجيش الوطني الشعبي تواصل مجهوداتها لفك العزلة عن المناطق النائية

الجزائر- تواصل وحدات الجيش الوطني الشعبي مجهوداتها لفك العزلة عن المناطق النائية جراء تساقط الثلوج ببعض الولايات الغربية للوطن, حسب ما اكدته يوم الاحد وزارة الدفاع الوطني في بيان.

وجاء في البيان: "على إثر التقلبات الجوية الأخيرة المصحوبة بتساقط الثلوج ببعض الولايات الغربية للوطن, تواصل وحدات الناحية العسكرية الثانية مجهوداتها بتقديم المساعدة للسكان والأهالي المتضررين والمتمثلة أساسا في فتح الطرقات وإزالة الثلوج من خلال تسخير آليات ومعدات وأفراد لفتح المسالك والطرق".

وأضاف ذات المصدر انه "تم اليوم 03 جانفي 2021, فتح الطرق والمسالك بكل من بلدية تلاغ, تملاكة, واد السبع, وكذا رأس الماء, من طرف مفارز تابعة للقطاع العسكري لولاية سيدي بلعباس".

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وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذه المبادرة "لاقت استحسان المواطنين, حيث عبروا عن عرفانهم للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي في المساعدة والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة".