حوادث المرور : وفاة 29 شخصا واصابة 282 اخرين بجروح خلال ال 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 282 أخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة اثر حوادث مرور وقعت في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر2020 و صباح يوم السبت أي في ظرف 48 ساعة الاخيرة, كما أورده بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تمنراست بوفاة 21 شخصا من بينهم 12 طفلا و اصابة 10 أخرين بجروح على اثر انقلاب سيارة نفعية على الطريق رقم 01 على بعد 110 كلم من منطقة أراك، بلدية عين أمقل. و تم التكفل بالضحايا بتحويلهم الى المركز الصحي لعين أمقل و أيضا الى مستشفى تمنراست.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 , قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 38 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (24 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 35 عملية تعقيم عبر 12 ولاية (18 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 165 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 30 سيارة إسعاف و 16 شاحنة.

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من جهة أخرى, قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ 82 شخصا اختنقوا إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة تدفئة مختلفة على مستوى عدة ولايات.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية المسيلة من أجل تحويل شخص توفي اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل منزل متواجد بالمكان المسمى منطقة شيحة، بلدية ودائرة جبل مسعد -يضيف بيان مصالح الحماية المدنية.