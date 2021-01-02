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مستغانم : العثور على سبع جثث لفظتها أمواج البحر

  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
مستغانم : العثور على سبع جثث لفظتها أمواج البحر

مستغانم - تم يوم السبت العثور على سبع جثث لمرشحين للهجرة غير الشرعية لفظتها أمواج البحر بسواحل مستغانم وقارب محطم للإبحار السري، حسبما علم من مصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح الشرطة تلقت في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم السبت بلاغا من أحد المواطنين عبر الخط الأخضر 1548 مفاده وجود قارب صيد محطم وجثث بشاطئ "الأخوة الثلاثة" بحي خروبة بمدينة مستغانم.

وقامت على الفور مصالح الشرطة بالتنقل إلى عين المكان أين تمت معاينة سبع جثث في حالة تعفن ملقاة على الشاطئ وبين الصخور يضيف المصدر نفسه.

كما عاينت ذات المصالح وجود قارب للإبحار السري محطم على الشاطئ ولوازم أخرى لهذه الرحلة غير الشرعية على غرار محرك ودلاء بنزين وسترات نجاة.

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وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل هذه الجثث التي تعود لخمسة نساء وذكر بالغ وطفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي غيفارا" لعاصمة الولاية كما أشار إليه ذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:42
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مستغانم : العثور على سبع جثث لفظتها أمواج البحر
  أدرج يـوم : السبت, 02 كانون2/يناير 2021 12:39     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك
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