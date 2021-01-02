ثلاثة فرق من الحماية المدنية لضمان التغطية الصحية ومرافقة العالقين بجبال الشريعة

البليدة - تم تنصيب ثلاثة فرق تابعة لمصالح الحماية المدنية لولاية البليدة بهدف ضمان التغطية الصحية و مرافقة المواطنين العالقين داخل مركباتهم على مستوى عدد من المسالك المؤدية إلى جبال الشريعة حسبما جاء يوم الجمعة في بيان صادر عن المديرية الولائية.

و بحسب ذات المصدر فقد تم تنصيب ثلاثة فرق لضمان التكفل الصحي بالعائلات و المواطنين العالقين بجبال الشريعة و الموزعة على مستوى كل من طريق تابينات الرابط بين الشريعة و بلدية بوعينان (شرقا) و وسط مرتفعات الشريعة و فرقة ثالثة على مستوى الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة و مدينة البليدة الذي يشهد حاليا ازدحام مروري خانق بسبب الإنزلاقات نتيجة تساقط الثلوج و عدم تزويد عجلات المركبات بالسلاسل.

و أضافت ذات المصالح أن فرق تدخل الحماية المدنية لا تزال إلى غاية الآن رفقة عناصر الجيش الوطني الشعبي و مصالح الأشغال العمومية تبذل مجهودات من أجل مرافقة المركبات العالقة على مستوى أعالي الشريعة لتسهيل حركة المرور و ضمان عودة العائلات إلى منازلها.

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و في هذا الصدد سجلت ذات المصالح حادث انحراف سيارة سياحية بمنطقة تافرانت على الطريق الرابط بين الشريعة و بوعينان خلف تعرض راكبين لإصابات خفيفة تم إسعافهما في عين المكان و إعادة المركبة لمسارها.

للإشارة فان مختلف الطرقات و المسالك المؤدية إلى أعلي الشريعة تشهد منذ مساء اليوم اختناقا مروريا بسبب التوافد الكبير للمواطنين و هذا بالرغم من تحذيرات مصالح الحماية المدنية بتفادي الصعود لهذه المنطقة بسبب خطورة الإنزلاقات في ظل تساقط الثلوج.

يذكر أن الديوان الوطني للأرصاد الجوية توقع في نشرية جوية خاصة تساقط الثلوج يوم الجمعة على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 إلى 1000 متر فوق مستوى سطح البحر وستصل إلى المرتفعات الاقل علوا أي من 700 إلى 800 متر اعتبارا من يوم السبت مشيرا إلى أن هذه النشرية تخص عدة ولايات منها ولاية البليدة.