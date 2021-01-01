Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة بتمنراست

  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 10:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
ارتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة بتمنراست

 تمنراست -ارتفع عدد ضحايا الوفيات إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع الى 21 ضحية بعد توفي أحد المجروحين قبل نقل الجرحى الى مستشفى تمنراست انطلاقا من مكان  حادث المرور الذي حدث جنوب أراك على بعد110كم اتجاه مدينة  تمنراست حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية . 

و حسب ما أكده المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بتمنراست الملازم مواتسي عبد الفتاح فان عدد الضحايا ارتفع بزيادة ضحية  جديدة ليصبح 21 قتيل من مجموع31 شخص كانت تقلهم السيارة منهم30 فرد من جنسيات افريقية الى جانب سائق السيارة من جنسية جزائرية و الذي لقى حتفه.

اقرأ أبضا :  سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا

من جهته انتقل والي ولاية تمنراست السيد مصطفى فريش الى مقر مستشفى تمنراست  للوقوف على عملية التكفل بالجرحى المقدرعدد10  ضحايا من مختلف الاعمار اين اكد بان كل الظروف للتكفل بهم قد تم توفيرها الى جانب تجنيد كل الطواقم الطبية التكفل بهم في حين تم نقل جثامين  المتوفين  بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست في حين تم فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.

آخر تعديل على الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 10:18
كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة بتمنراست
  أدرج يـوم : الجمعة, 01 كانون2/يناير 2021 10:00     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

21.01.01

رئيس الجمهورية يوقع مرسوم تعديل الدستور

21.01.01

20 قتيلا في حادث مرور بولاية تمنراست

21.01.01

ارتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة بتمنراست

21.01.01

التوقيع على اتفاقية لإطلاق مشروع تجسيد مزرعة بيداغوجية بسد الدويرة

21.01.01

صيد بحري: تحقيق الابتكار من أجل أمن غذائي مستدام

21.01.01

البوليساريو: "لم يعد هناك ما يتفاوض عليه الشعب الصحراوي مع الاحتلال الا الخروج من الاراضي…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

مجسم الملك سيفاكس.. إعادة اعتبار لشخصية تاريخية

20.12.29

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن

20.12.30

رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي 

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 