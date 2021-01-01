ارتفاع حصيلة وفيات حادث مرور انقلاب سيارة بتمنراست

تمنراست -ارتفع عدد ضحايا الوفيات إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع الى 21 ضحية بعد توفي أحد المجروحين قبل نقل الجرحى الى مستشفى تمنراست انطلاقا من مكان حادث المرور الذي حدث جنوب أراك على بعد110كم اتجاه مدينة تمنراست حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية .

و حسب ما أكده المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بتمنراست الملازم مواتسي عبد الفتاح فان عدد الضحايا ارتفع بزيادة ضحية جديدة ليصبح 21 قتيل من مجموع31 شخص كانت تقلهم السيارة منهم30 فرد من جنسيات افريقية الى جانب سائق السيارة من جنسية جزائرية و الذي لقى حتفه.

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من جهته انتقل والي ولاية تمنراست السيد مصطفى فريش الى مقر مستشفى تمنراست للوقوف على عملية التكفل بالجرحى المقدرعدد10 ضحايا من مختلف الاعمار اين اكد بان كل الظروف للتكفل بهم قد تم توفيرها الى جانب تجنيد كل الطواقم الطبية التكفل بهم في حين تم نقل جثامين المتوفين بمصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست في حين تم فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادث الحقيقية.