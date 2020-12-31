كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية  

وأوضح نفس المصدر أنه تقرر "فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، المعتمدة بالنسبة للمؤسسات المدرسية، تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والـمجالس الشعبية البلدية وبمساهمة لجان الأحياء والجمعيات المحلية".
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وفي حال عدم الامتثال لهذه التدابير الوقائية، سيتم الإعلان عن "الإغلاق الفوري للمدرسة المخالفة"، يضيف البيان.
ويأتي هذا الإجراء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية".