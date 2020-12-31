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كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية  

  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 19:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية  

الجزائر - قررت الحكومة فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، المعتمدة بالنسبة للمؤسسات المدرسية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر أنه تقرر "فتح المدارس القرآنية في ظل التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، المعتمدة بالنسبة للمؤسسات المدرسية، تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية والـمجالس الشعبية البلدية وبمساهمة لجان الأحياء والجمعيات المحلية".

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وفي حال عدم الامتثال لهذه التدابير الوقائية، سيتم الإعلان عن "الإغلاق الفوري للمدرسة المخالفة"، يضيف البيان.

ويأتي هذا الإجراء "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية".

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كوفيد-19: الحكومة تقرر فتح المدارس القرآنية مع التقيد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية  
  أدرج يـوم : الخميس, 31 كانون1/ديسمبر 2020 19:29     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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