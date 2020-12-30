البليدة: الجثة المعثورعليها بغابة الضاية تعود للشخص المفقود

البليدة - كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة أن الجثة التي تم العثور عليها اليوم الأربعاء تعود للمدعو موسى بلعيد هجالة التائه بمنطقة الضاية الجبلية الواقعة جنوب غرب ولاية البليدة منذ ليلة الجمعة الفارطة.

وأوضح ذات المصدر أن عملية البحث التي باشرتها كل من مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني منذ ليلة الجمعة إلى السبت الماضية كللت بالعثور اليوم على جثة المدعو موسى بلعيد هجالة التي تم التعرف عليها في عين المكان.

إقرأ أيضا: عملية البحث عن شخص تائه بمنطقة الضاية بالبليدة: العثور على جثة مجهولة الهوية يذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة كانت قد باشرت منذ ليلة الجمعة إلى السبت عملية بحث عقب تلقيها بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية والذين كانوا ضمن جولة سياحية بهذه المنطقة.

وقد عثر السكان المحليون في نفس الليلة على اثنين من المفقودين الثلاث.