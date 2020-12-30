عملية البحث عن شخص تائه بمنطقة الضاية بالبليدة: العثور على جثة مجهولة الهوية

البليدة - كللت عملية البحث الواسعة التي تمت مباشرتها منذ ليلة الجمعة الماضية على شخص تائه بمنطقة الضاية الجبلية الواقعة جنوب غرب ولاية البليدة، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة شخص "لم يتم التعرف عليها إلى غاية الآن"، حسبما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن عملية البحث التي باشرتها كل من مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني منذ ليلة الجمعة إلى السبت الماضي كللت بالعثور اليوم على جثة شخص لم يتم التعرف عليها.

وبحسب ذات المصدر، "لم يتم تحريك الجثة من مكانها"، لافتا إلى أن "عملية التعرف على هويتها لا تزال جارية".

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يذكر أن مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة كانت قد باشرت منذ ليلة الجمعة إلى السبت عملية بحث عقب تلقيها بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية والذين كانوا ضمن جولة سياحية والتي كللت بالعثور على إثنين منهم من طرف السكان المحليين في نفس الليلة، لتتواصل بعدها إلى غاية اليوم عملية البحث عن الشخص الثالث الذي افترق عنهم بحثا عن مخرج مستقل.