حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 3 أشخاص وجرح 309 آخرين خلال أسبوع  

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+01) حادث وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-02) حادث واستقرارا في عدد الوفيات.

كما تشير المعطيات الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وبالمناسبة، جددت المديرية دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات طيلة أيام الاسبوع.