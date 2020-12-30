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حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 3 أشخاص وجرح 309 آخرين خلال أسبوع  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 3 أشخاص وجرح 309 آخرين خلال أسبوع  

الجزائر - لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 309 آخرون في حوادث مرور وقعت بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم، حسب حصيلة أوردتها يوم الاربعاء مصالح الأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+01) حادث وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ (-02) حادث واستقرارا في عدد الوفيات.

كما تشير المعطيات الى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

وبالمناسبة، جددت المديرية دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، لاسيما أثناء التقلبات الجوية التي تعرفها مؤخرا معظم ولايات الوطن، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات طيلة أيام الاسبوع.

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حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 3 أشخاص وجرح 309 آخرين خلال أسبوع  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 17:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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