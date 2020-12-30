المسيلة : الإعدام لشرطي قتل زوجته و 3 أفراد من أسرتها بحي لاروكاد

و أوضح ذات المصدر بأن المحاكمة جرت في ظروف أمنية خاصة اتسمت بتطويق رجال الأمن لمجلس قضاء المسيلة تحسبا لأي طارئ.
و تعود وقائع جريمة القتل إلى تاريخ 24 يوليو المنصرم، لما تنقل عون شرطة يعمل بأمن ولاية عنابة إلى مدينة المسيلة حيث يتواجد مقر سكن عائلة زوجته والتي كانت قد تنقلت إليه بعد خلاف زوجي، ثم أقدم على استخدام سلاحه الوظيفي مصيبا في عين المكان زوجته و أخيها بالإضافة إلى والديها إصابات مميتة، حسب ما تم التذكير به.
وسلم الشرطي بعد ذلك نفسه لمصالح الأمن التي أودعته رهن الحبس المؤقت وباشرت التحقيقات معه ليعرض على مجلس القضاء ضمن الدورة الجنائية بذات المجلس.
و حسب ذات المصدر فقد التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المحاكمة تسليط عقوبة الإعدام على المتهم بارتكاب هذه الجريمة.