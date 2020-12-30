البنك الوطني الجزائري يطلق فضاءين رقميين جديدين بالعاصمة و وهران -

مجلس المحاسبة: البلديات مدعوة للسهر على التحكم في الجباية الخاضعة لمهامها -

مجلس المحاسبة: البلديات مدعوة للسهر على التحكم في الجباية الخاضعة لمهامها -

عملية البحث عن شخص تائه بمنطقة الضاية بالبليدة: العثور على جثة مجهولة الهوية -

الصناعة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية: تبادلات مثمرة لتطوير الفرع -

حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 3 أشخاص وجرح 309 آخرين خلال أسبوع -

المسيلة : الإعدام لشرطي قتل زوجته و 3 أفراد من أسرتها بحي لاروكاد -

كوفيد-19 : تسجيل 323 إصابة جديدة، 305 حالة شفاء و 6 وفيات -

رئيس الجمهورية يعقد جلسة عمل مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي -

مخطط الإنعاش الاقتصادي: خارطة طريق للخروج من التبعية للمحروقات -

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: يوم إعلامي وتحسيسي حول مكافحة تضارب المصالح -

الرئيس الأسبق اليمين زروال يعرب للرئيس تبون عن سعادته لعودته إلى أرض الوطن -

إحتفالات رأس السنة: الحماية المدنية تدعو المواطنين الى توخي الحيطة والحذر -

إيليزي - أعياد رأس السنة: تدفق كبير للسياح الوطنيين على مدينة جانت -

الاتحادية الوطنية للخبازين تنفي اشاعات حول إضراب الخبازين -

كريم يونس يؤكد أن وساطة الجمهورية إستحدثت للقضاء على البيروقراطية و الفساد -

أجندة ثرية تنتظرالرئيس تبون بعد عودته إلى أرض الوطن -

عبد الحفيظ بوالصوف: عبقرية الاستعلامات في خدمة نضال الجزائر من أجل الاستقلال -

جراد يعرب عن سروره بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن معافى -