إحتفالات رأس السنة: الحماية المدنية تدعو المواطنين الى توخي الحيطة والحذر

وأوضح نفس المصدر أن كافة المواطنين مدعوون لأخذ "المزيد من الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث، لاسيما المنزلية وحوادث المرور التي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة".
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كما دعت أيضا الى التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية من خلال "مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث، على غرار الاجهزة الالكترونية وأجهزة التدفئة مع ضرورة تهوية المنزل تجنبا لحالات الاختناق".
وبالنسبة لمستعملي الطريق، تدعو ذات المصالح الى "احترام قوانين المرور وتجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق، خاصة بعد الانتهاء من الاحتفالات حيث يكون معدل حوادث المرور مرتفعا، مع اتباع النشرات الجوية المتعلقة بحالة الطقس وكذا حالة شبكة الطرقات".
كما جددت الحماية المدنية دعوتها للمواطنين من أجل "احترام الإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، سيما تفادي التجمعات التي هي المصدر الرئيسي لانتشار الفيروس".
وتبقى وحدات الحماية المدنية مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل وتلقي المكالمات عبر رقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021.