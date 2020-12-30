حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل" حصيلة سجلت في ولايــة الجلفة ب"وفاة 03 أشخاص و جرح 27 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 19 حادث مرور".
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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ,قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "322 عملية تحسيسية" لفائدة المواطنين ، تم على اثرها تذكيرهم وحثهم " على ضرورة "إحترام" قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ" 312 عملية تعقيم عامة" مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، و خصصت لهاتين العمليتين" 1536 عون حماية مدنية بمختلف الرتب" بالإضافة إلى "214 سيارة إسعاف و 161 شاحنة مضخة "
كما قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة --يضيف نفس المصدر -- بـ "653 تدخلا سمح بإخـماد 397 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة "بالإضافة الى "4908 تدخـل لتغطية 4340 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر " .