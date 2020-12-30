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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر- لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 1130 آخرون بجروح في 1016 حادث مروري, سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 20 الى 26 ديسمبر الجاري عبر مختلف مناطق الوطن  , حسبما أفادت به يوم الأربعاء حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية .

وأوضح ذات المصدر أن "أثقل" حصيلة سجلت في ولايــة الجلفة  ب"وفاة 03 أشخاص و جرح 27 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية  على إثـر 19 حادث مرور".

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أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ,قامت  وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ "322 عملية تحسيسية" لفائدة المواطنين ، تم على اثرها تذكيرهم وحثهم " على ضرورة "إحترام" قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ" 312 عملية تعقيم عامة"   مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع ، و خصصت  لهاتين العمليتين" 1536 عون حماية مدنية بمختلف الرتب" بالإضافة إلى "214 سيارة إسعاف و 161 شاحنة مضخة "       

كما قامت ذات المصالح  خلال نفس الفترة --يضيف  نفس المصدر -- بـ "653 تدخلا سمح بإخـماد 397 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة "بالإضافة الى "4908 تدخـل لتغطية 4340 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر " .

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حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 1130 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:32     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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