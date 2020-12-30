المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

وأوضح البيان ذاته ان هذا المخطط يركز في محاوره على "تدعيم التواجد الميداني للتشكيلات المجندة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، وحماية المواطن والممتلكات" ,كما يتضمن أيضا "وقوف مصالح الشرطة بكل صرامة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، على تنفيذ كل التنظيمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي يفرضها الظرف الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19" وذلك من خلال "تشديد عمليات المراقبة لاحترام" مواقيت الحجر المنزلي الجزئي في الولايات المعنية، وعلى إحترام البروتوكول الصحي على مستوى المرافق والأماكن العمومية، والأماكن السياحية والفنادق والمساحات التجارية، وتطبيق إجراءات غلق الأسواق وتعليق نشاطات تجارية أخرى، والوقوف على "إحترام" أوقات نشاط بعض المتاجر الملزمة على توقيف نشاطها إبتداء من الساعة 19:00 بالإضافة إلى "المنع الوقائي الصحي" للتجمعات بموجب التنظيمات السارية المفعول.