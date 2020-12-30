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المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرات
المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة

الجزائر- سطرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، مخططا أمنيا لتعزيز الأمن العام، السكينة والصحة العامة وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021  في ظل ظرف صحي "خاص" يسود العالم جراء وباء كورونا , حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمديرية .

وأوضح البيان ذاته ان هذا المخطط يركز في محاوره على "تدعيم التواجد الميداني للتشكيلات المجندة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، وحماية المواطن والممتلكات" ,كما يتضمن أيضا "وقوف مصالح الشرطة بكل صرامة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، على تنفيذ كل التنظيمات المتعلقة بالتدابير الاحترازية التي يفرضها الظرف الصحي لمواجهة جائحة كوفيد-19" وذلك  من خلال "تشديد عمليات المراقبة لاحترام" مواقيت الحجر المنزلي الجزئي في الولايات المعنية، وعلى إحترام البروتوكول الصحي على مستوى المرافق والأماكن العمومية، والأماكن السياحية والفنادق والمساحات التجارية، وتطبيق إجراءات غلق الأسواق وتعليق نشاطات تجارية أخرى، والوقوف على "إحترام" أوقات نشاط بعض المتاجر الملزمة على توقيف نشاطها إبتداء من الساعة 19:00  بالإضافة إلى "المنع الوقائي الصحي" للتجمعات بموجب التنظيمات السارية المفعول.

أبرزت المديرية في بيانها أنها تسهر بالمناسبة  على "ضمان إنسيابية" الحركة المرورية في إقليم إختصاصها بالتنسيق مع شركائها الأمنيين، من خلال "تسخير وحدات شرطة المرور المسندة بمروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني" التي تقدم "دعما معتبرا لتسهيل" حركة تنقل المواطنين وتطبيق قانون المرور.

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وذكرت  المديرية العامة للأمن الوطني بالرقم الأخضر 1548 ورقم شرطة النجدة 17، وتطبيقة ألو شرطة وصفحتيها الرسميتين على الفايسبوك والتويتر للإصغاء لانشغالات المواطنين وإفادتهم بالإرشادات الضرورية لتعزيز أمنهم وسلامتهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:52
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المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا لتعزيز الأمن والسكينة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 13:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 12 مرة   شارك

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