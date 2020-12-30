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سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا

سطيف - هلك ثلاثة (3) أشخاص يوم الأربعاء جراء اندلاع حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان داخل بيت بلاستيكي كان مهيئا كورشة لحفر نقب مائي على مستوى دوار الهواشر بمنطقة واد الشعير التابعة لبلدية الأوريسيا ( شمال سطيف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أكد المكلف بالإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية النقيب، أحمد لعمامرة لوأج بأن وحدة التدخل التابعة لذات السلك النظامي ببلدية الأوريسيا قد تدخلت في حدود الساعة الواحدة صباحا من يوم الأربعاء لأجل حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان ببيت بلاستيكي كان مملوءا برزم من التبن .

و أوضح ذات المصدر بأنه تم اكتشاف جثث الضحايا و هم صاحب الورشة (47 سنة) و عاملين ( 33 و 40 سنة) من طرف مصالح الحماية المدنية أثناء عملية إخماد الحريق الذي تسبب في إتلاف البيت البلاستيكي تماما بطول 8 متر و يحتوي على حوالي 1000 رزمة تبن .

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و تمكنت فرقة الحماية المدنية المتدخلة من منع امتداد ألسنة اللهب إلى 3 بيوت بلاستيكية أخرى بجوار البيت البلاستيكي المحترق كانت مخصصة لتربية العجول (17 عجل) و تربية الدواجن، حسب ما أضافه النقيب احمد لعمامرة.

و قد تم نقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي محمد عبد النور سعادنة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات و ظروف هذا الحادث.

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سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 11:46     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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