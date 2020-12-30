مجلس المحاسبة : إعداد 077 .1 تقرير رقابة خلال سنة 2018 -

2020 : تيبازة تتكبد خسائر معتبرة جراء حرائق غابات غايتها زعزعة استقرار الوطن -

تعديل قانون الانتخابات : مواصلة التغيير السياسي المكرس في الدستور الجديد -

سطيف : هلاك 3 أشخاص في حريق متبوع بانفجار قارورة لغاز البوتان بالأوريسيا -

منح 200 إعانة مالية جديدة للبناء الريفي لفائدة قسنطينة -

بوقدوم يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي -

قسنطينة: توقيف أزيد من 17 ألف شخص لتورطهم في قضايا مختلفة خلال 11 شهرا -

جراد يعرب عن سروره بعودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن معافى -

قسنطينة : تحسين الإطار المعيشي بمناطق الظل من أولويات وزارة السكن -

كهرباء/غاز: اتخاذ عدة قرارات من أجل تعزيز الأمن الطاقوي -

اعلان ترامب : مجلس الأمن يعتمد رسالة لجبهة البوليساريو -

الرئيس تبون يعود الى أرض الوطن -

الرئيس تبون يعود الى ارض الوطن -

أهمية استغلال استثمارات الدولة في مناطق الظل وجعلها محورا للإقلاع الاقتصادي -

حروب من الجيل الثالث والرابع عوضت الحرب الباردة -

حمداني: منح تسهيلات للفلاحين للحصول على قروض بنكية -

الجلفة: إنطلاق الطبعة الخامسة لمهرجان الموسيقى والأغنية والرقص واللباس النايلي -

تعليم عالي: بن زيان يكشف عن مخطط للفترة 2021-2027 يتضمن انجاز نحو 750 مشروع بحث -

طاقة: السيدان عطار و شيتور يترأسان مناصفة إجتماع مخصص لبرنامج انتاج الكهرباء 2021-2030 -