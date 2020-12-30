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سطيف : العثور على هيكل عظمي لامرأة ببلدية عين السبت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 08:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات

سطيف - عثر بعد ظهر يوم الثلاثاء على هيكل عظمي للجزء العلوي لجسم امرأة مرميا بمصب مائي لقناة صرف صحي قديمة و غير مستغلة ببلدية عين السبت (شمال شرق سطيف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

و أكد المكلف بالاعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية بالولاية، النقيب أحمد لعمامرة لوأج بأن وحدة التدخل التابعة لذات السلك النظامي لبلدية بني عزيز ( شمال شرق سطيف) قد تدخلت في حدود الساعة الثانية و النصف من بعد ظهر اليوم عقب استقبال اتصال هاتفي من طرف مواطنين عثروا على هيكل عظمي و هو رأس و جذع (الجزء العلوي) لامرأة مجهولة الهوية دون الأطراف العلوية و السفلية (الذراعان و الرجلان).

و حسب نفس المصدر، فقد باشرت مصالح الحماية المدنية فور وصولها إلى عين المكان عملية الحفر و التنقيب للعثور على الجزء المتبقي من الجثة و ذلك بمنطقة "واد عثمان" بين دوار غزالة و دوار مرج ساهل ببلدية عين السبت.

و قد تنقلت مصالح الدرك الوطني و السلطات المحلية إلى عين المكان ليتم نقل الهيكل في حدود الساعة السادسة و الربع مساء إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة لإجراء التشريح و ذلك بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة ( شرق سطيف)، كما تمت الإشارة إليه .

و استنادا لذات المصدر، فإن الجثة عثر عليها من طرف تلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد هوية الجثة و معرفة ظروف و وقائع الحادثة.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 09:50
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سطيف : العثور على هيكل عظمي لامرأة ببلدية عين السبت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 كانون1/ديسمبر 2020 08:31     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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