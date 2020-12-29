وزير الشؤون الدينية يلح على تسليم المقر الجديد للوزارة مطلع السنة القادمة

الجزائر- ألح وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على الاسراع في انجاز المقر الجديد للوزارة وتسليمه في الآجال المحددة أي مطلع السنة القادمة.

وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية للمقر الجديد للوزارة الكائن ببلدية الخروبة أن اشغال انجاز هذا المقرر فاقت نسبة 85 بالمئة, مشيرا الى أن التأخر المسجل في الانجاز خلال الاشهر الماضية يعود الى تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" التي أثرت, على حد تعبيره, على وتيرة الانجاز.

وقال السيد بلمهدي أن قطاعه يسعى الى انجاز ما تبقى من الشروع لتسليمه "ما بين الثلاثي الاول والثاني من 2021" من أجل السماح لحوالي 500 موظف من أداء عملهم ووظائفهم في "أرياحية تامة".

وبخصوص اعادة فتح المدارس القرآنية التي أغلقت بسبب تفشي فيروس كورونا, طمأن الوزير بأن هذه الفضاءات العلمية والمعرفية والاخلاقية سيعاد فتحما ريثما يتم اعتماد البروتوكول الصحي الخاص بها الذي عرض على اللحنة العلمية مؤخرا.

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وأشار الوزير في هذا الصدد الى أن جل المعاهد التكوينية التابعة لقطاعه عرفت عودة الطلبة لمزاولة الدراسة, بالرغم من أنها كانت تواصل التدريس عن بعد ولم تتوقف عن مهامها وقامت أيضا بتنظيم امتحانات لفائدة الطلبة.

وذكر السيد بلمهدي في نفس الوقت باستعداد القطاع لتنظيم المسابقة الشفوية لاختيار منتدبين من الائمة من أجل ارسالهم الى فرنسا.