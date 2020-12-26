Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون : 126 وفاة و أزيد من ألفي ناج من الموت منذ يناير

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 09:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون : 126 وفاة و أزيد من ألفي ناج من الموت منذ يناير

الجزائر - أودى غاز أحادي أكسيد الكربون منذ يناير الماضي بحياة أزيد من 126 ضحية، فيما تم إسعاف ألفين آخرين من موت محقق, حسب حصيلة كشفت عنها, يوم السبت, المديرية العامة للحماية المدنية.

أما فيما يخص الـ 48 ساعة الأخيرة, فقد أحصت مصالح الحماية المدنية 32 شخصا تم إسعافهم عقب استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، بكل من البيض، البليدة  قسنطينة، وهران، نعامة، البويرة، عين تموشنت، غليزان، تبسة، برج بوعريريج و الأغواط.

وأبدت المديرية العامة للحماية المدنية أسفها لتسجيل ضحايا للتسمم بغاز أحادي الكربون, رغم حملات التحسيس و التوعية و الإعلام و عمليات التذكير بالإجراءات الوقائية للحد من الاختناقات بهذا الغاز القاتل.

كما جددت تنبيهها إلى أن هذه الحوادث ليست محض صدفة لكن نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية و التركيب السيئ للأجهزة التي ينبعث منها هذا الغاز أو قدمها بالإضافة إلى استعمال جهاز الطبخ (الطابونة) كوسيلة للتدفئة, إلى غير ذلك من الأسباب.

ومع تراجع درجات الحرارة و تردي الأحوال الجوية, تشدد المديرية على أن الوقاية تظل الوسيلة الأنجع للحد من الوفيات بهذا القاتل الصامت, و هذا من خلال احترام  إجراءات وقائية بسيطة منها "عدم سد  فتحات التهوية و عدم ترك محرك السيارة يعمل في مرآب مغلق و كذا عدم استعمال وسائل التدفئة في الأماكن التي تنعدم فيها التهوية، علاوة على إجراء صيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص و تجنب استعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة".

كما دعت، في السياق ذاته، إلى الاستعانة بكاشف غاز أحادي الكربون كوسيلة إنذار.

وفي حال وجود خطر، أكد ذات المصدر على ضرورة تهوية المكان والاتصال فورا بالحماية المدنية على رقم النجدة (14) و الرقم الأخضر(1021) مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط، من أجل التكفل السريع و الفعال.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 09:27
كلـمات مفتـاحيــة :
التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون : 126 وفاة و أزيد من ألفي ناج من الموت منذ يناير
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 09:23     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.29

الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف الصيادين الفلسطينيين بسواحل قطاع غزة

20.12.29

وفاة موقوف أمام مقر الأمن الحضري بوهران : سبب الوفاة ضيق في التنفس

20.12.29

الأمم المتحدة: اللجنة القانونية تبحث القواعد التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا

20.12.29

بوركينافاسو : تنصيب الرئيس كريستيان كابوري لولاية ثانية

20.12.29

رابطة أبطال افريقيا/الدور التمهيدي : مولودية الجزائر-النادي الصفاقسي 2- 0 : المولودية…

20.12.29

الرابطة الأولى ( الجولة السادسة) : إيقاف المدرب بيرنار كازوني لمدة شهر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.28

مملكة نوميديا: قوة سادت قرابة خمس قرون على المتوسط 

20.12.28

انعدام الفوترة و وثيقة مسار المنتوج من اخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري

20.12.28

تعديل الدستور: شرفي يؤكد أن توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم "غير محدد بآجال قانونية"

20.12.28

كرة اليد/مونديال-2021 /تحضيرات/ : انهزام الجزائر وديا أمام روسيا ب 24- 30

20.12.28

شرفي يستبعد إمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في يوم واحد 

20.12.28

فلسطين: اختيار الرئيس تبون شخصية العام 2020