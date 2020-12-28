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قافلة تضامنية تحتوي قرابة 60 طنا من المساعدات لسكان تين زواتين بتمنراست

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 17:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرات
قافلة تضامنية تحتوي قرابة 60 طنا من المساعدات لسكان تين زواتين بتمنراست

الجزائر - انطلقت اليوم الاثنين من الجزائر العاصمة قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري تحتوي على ما يقارب 60 طنا من المساعدات موجهة لفائدة العائلات المعوزة بمنطقة تين زواتين الحدودية بولاية تمنراست.

وخلال إعطائها إشارة انطلاق القافلة، أوضحت رئيسة الهلال الاحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أن هذه القافلة التي تحتوي على ما يقارب 60 طنا من المساعدات تندرج في اطار "استراتيجية الهلال الذي يركز في مواجهته لوباء كورونا على المناطق النائية والحدودية ومناطق الظل".

وأبرزت ذات المسؤولة أن هذه المساعدات التي تتكون من مواد غذائية وأفرشة وأغطية ومواد تنظيف، جاءت بفضل تبرعات المانحين، مشيرة إلى أن الهدف من توجيه المساعدات للعائلات القاطنة بهذه المناطق هو "تدعيم التلاحم الاجتماعي".

إقرأ أيضا:  الهلال الأحمر الجزائري : انطلاق قافلة مساعدات وطنية لفائدة قاطني المناطق النائية والحدودية

وذكرت أن وصول هذه القافلة إلى منطقة تين زواتين يكون بمرافقة الجيش الوطني الشعبي وهذا لضمان الأمن ووصول هذه المساعدات إلى أصحابها.

وبالمناسبة، دعت المانحين إلى مواصلة العملية التضامنية من خلال المساهمة بالمواد الغذائية والأفرشة والسخانات لتمكين هذه الفئات المعوزة من قضاء "شتاء دافئ".

آخر تعديل على الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 20:05
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قافلة تضامنية تحتوي قرابة 60 طنا من المساعدات لسكان تين زواتين بتمنراست
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 17:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 14 مرة   شارك

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