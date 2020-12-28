وهران: تفكيك شبكة إجرامية في بن فريحة

وهران - تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة دائرة قديل (وهران) من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من أربعة أشخاص متورطة في عمليات السرقة والسطو، حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال هذه الهيئة الأمنية.

وأسفرت هذه العملية عن توقيف المشتبه بهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و21 سنة مع استرجاع مبلغ 74ر4 مليون دج ومجوهرات بقيمة 54ر1 مليون دج، حسبما أوضحه نفس المصدر خلال عرض القضية أمام الصحافة بمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبن فريحة.

إقرأ أيضا: توقيف خمسة أشخاص بعد تقديمهم بلاغا كاذبا للتمويه عن عملية نصب وسرقة وتعود حيثيات القضية -وفقا لما جاء في العرض- إلى شكوى قدمها أحد الضحايا الذين تمت سرقة منزلهم, حيث تمكن المحققون في ظرف قياسي من التعرف على المشتبه بهم الذين اتضح أن لديهم سوابق في العديد من عمليات السطو بالمنطقة.

كما عثر المحققون عند تفتيش منازل المشتبه بهم على عدة مبالغ مالية قدر مجموعها بنحو74ر4 مليون دج ومجوهرات من الذهب بقيمة 54ر1 مليون دج.