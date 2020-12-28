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سوناطراك تجدد التزامها بمرافقة المجهودات التضامنية الوطنية

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 56 مرات
سوناطراك تجدد التزامها بمرافقة المجهودات التضامنية الوطنية

الجزائر - جددت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك في بيان لها يوم الاثنين التزامها بمرافقة مختلف المجهودات التضامنية الوطنية.

وجاء في بيان المجمع العمومي الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "تؤكد سوناطراك على سعيها الدائم و المتواصل لتقديم الدعم اللازم و مرافقة كل المجهودات التضامنية الوطنية".

ويأتي هذا التأكيد من خلال مرافقة سوناطراك قافلة طبية موجهة لفائدة سكان ولاية بشار.

وأوضحت بهذا الشأن "التزاما بتعهداتها كمؤسسة مواطنة، اشرفت مديرية الخدمات الاجتماعية لسوناطراك بالشراكة مع المديرية العامة للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات، بتنظيم قافلة طبية إلى ولاية بشار من 26 إلى 30 ديسمبر 2020".

واشار المجمع الى ان هذه القافلة متكونة من طاقم طبي متخصص في عدة تخصصات طبية كالجراحة العامة ،طب جراحة العظام و الاعصاب، جراحة الاطفال، طب العيون، طب الانف والاذن والحنجرة و طب الأورام السرطانية.

وسوف تتكفل هذه الاطقم الطبية بإجراء مختلف الفحوصات الطبية و العمليات الجراحية بصفة مجانية لصالح سكان المنطقة، حسب المصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 29 كانون1/ديسمبر 2020 10:28
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سوناطراك تجدد التزامها بمرافقة المجهودات التضامنية الوطنية
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 كانون1/ديسمبر 2020 14:28     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 56 مرة   شارك

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