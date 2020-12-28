هبوب رياح قوية: الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية الاساسية لتفادي الحوادث

و في بيان لها, أوصت الحماية المدنية لتجنب الحوادث المنزلية و حوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح بمجموعة من التدابير ويتعلق الأمر بترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح ,
الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.
كما دعت ذات المصالح , حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر و الابتعاد عن النوافذ ووضع السيارات و كذا الحيوانات والعتاد الهام الى الملاجئ و المرائب فضلا على عدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.
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من جهة أخرى, دعت الحماية المدنية العاملين بقطاع البنايات حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح .
كما دعا ذات البيان, المواطنين عند التنقل إتباع النشرات الجوية و حالة الطرقات وكذا تفادي المناطق و الأماكن الغابية تخفيض سرعة السيارة و إعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق و كذلك مكان الوصول.