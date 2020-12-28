حوادث المرور : وفاة 11 شخصا وإصابة 26 آخرين خلال ال 48 ساعة الماضية

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 26 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور وقعوا خلال ال48 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن, حسب ما افادت به يوم الاثنين حصيلة لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الحوادث سجلت بكل من ولايات أدرار, باتنة, تبسة, الجلفة, ورقلة, وهران, إليزي, الوادي, خنشلة, عين الدفلى وغليزان, مشيرا إلى أن أخطر حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق - غرب في جزئه الرابط بين محولي بومدفع وخميس مليانة, بالضبط على مستوى منطقة سيدي عابد, بلدية عين السلطان, والذي أسفر عن وفاة خمسة (05) أشخاص وجرح إحدى عشر (11) آخرين, نتيجة تصادم تسلسلي بين شاحنتين (02) من الوزن الثقيل وست (06) سيارات سياحية.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية, تمكنت وحدات الدرك الوطني بكل من تلمسان ميلة وأم البواقي من حجز 5.269 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي قدره 13.600 دج عائدات المتاجرة بهذه السموم, كما تم حجز ثلاثة (03) وسائل نقل وتوقيف تسعة (09) أشخاص.

وبخصوص الغش والتهريب, تمكنت وحدات الدرك الوطني في عمليات متفرقة من حجز كمية معتبرة من مواد التجميل وأخرى من مواد التعليب, و 8.698 قارورة من المشروبات الكحولية, 120 علبة من الحلويات, 161 كلغ من لحوم الدواجن, 52 هاتفا نقالا, 06 علب أدوية خاصة بالإجهاض, 06 حزم من الألبسة المستعملة, 16 عمود من قضبان السكة الحديدية, وكمية معتبرة من الأدوية الخاصة بالضعف الجنسي من مختلف العلامات, بالإضافة إلى ثمانية (08) وسائل نقل وكذا توقيف أربعة عشر (14) شخصاً عبر سبعِ (07) ولايات من الوطن وهي: بومرداس, سيدي بلعباس, معسكر, تيارت, تلمسان, تبسة, سطيف.

ومن جهة أخرى, أوقفت وحدات الدرك الوطني بالجلفة, شخصا بحوزته ثلاثة (03) أوراق نقدية بنكية مزورة من فئة 2000 دج, كما تم حجز وسيلة النقل المستعملة.