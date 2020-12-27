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تشغيل: إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة بولايات الشمال والإبقاء عليه بولايات الجنوب

  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرات
تشغيل: إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة بولايات الشمال والإبقاء عليه بولايات الجنوب

الجزائر - أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوم الأحد، عن إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة عند تسجيل طالبي العمل عبر وكالات التشغيل المحلية بولايات شمال البلاد، مع الإبقاء عليه بالنسبة للولاية الجنوبية العشر.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته "على إثر المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها إلغاء شرط الإقامة عند عملية التسجيل لدى وكالات التشغيل المحلية"، أنه تم "إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة عند تسجيل طالبي العمل عبر الوكالات المحلية بولايات شمال البلاد".

وأضافت أنه تم "الإبقاء على شرط تقديم شهادة الإقامة عند التسجيل في الولايات الجنوبية العشر (ورقلة - الأغواط - غرداية - بشار - تندوف - تمنراست - إليزي - أدرار - الوادي وبسكرة)"، وذلك بحكم أن "سوق العمل بهذه الولايات يخضع إلى إجراءات وتعليمات خاصة".

وتأتي توضيحات الوزارة في أعقاب البيان الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للمحروقات "سوناطراك"، أمس السبت وفندت فيه المعلومات التي تداولتها بعض الجرائد اليومية، حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل، مشيرة الى أن ذلك ليس من صلاحياتها.

إقرأ أيضا:   سوناطراك تنفي معلومات حول الغاء شرط الإقامة لتسجيل طالبي العمل بوكالات التشغيل

وأكدت الشركة أن "هذه المعلومة خاطئة تماما"، مضيفة أنه لا علاقة لها بعمليات تسجيل طالبي العمل، حيث تتم هذه العملية على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل عبر الوطن.

ووصفت الشركة الوطنية للمحروقات المقال المعني ب"المضلل تماما"، اذ ان "كاتبه، فضلا عن الصحيفة التي تستخدمه، قاما بنشر خبر مفبرك والترويج لمعلومة كاذبة متعلقة بموضوع شديد الحساسية".

وتابعت أنه "دون الخوض في دوافع الصحيفة او كاتب المقال، وبكونهما نشرا معلومات مغلوطة، تحتفظ سوناطراك بحقها في المتابعة القضائية بتهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام حول موضوع حساس".

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تشغيل: إلغاء شرط تقديم شهادة الإقامة بولايات الشمال والإبقاء عليه بولايات الجنوب
  أدرج يـوم : الأحد, 27 كانون1/ديسمبر 2020 17:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 19 مرة   شارك

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