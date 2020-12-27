إيليزي: إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية  بالوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري

إيليزي - أطلقت يوم الأحد خدمة الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بولاية إيليزي وذلك في إطار توسيع شبكة هذه الخدمة الجديد وتعميمها، حسب ما علم لدى مسؤولي ذات الوكالة .

وسيضمن هذا العرض الجديد، الذي أطلق بتسويق تسع (9 ) منتجات في الصيرفة الإسلامية منها خمس منتجات تخص الودائع تتمثل في الحساب الجاري وحساب الصكوك ودفتر توفير للكبار وآخر للصغار، بالإضافة إلى حساب الاستثمار، فيما تشمل التمويلات أربع منتجات وهي المرابحة للسيارات والمرابحة العقارية والمرابحة للتجهيز والإجارة الإسلامية المنتهية بالتمليك، مثلما صرح لـ/وأج/ رئيس دائرة القرض بالمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري على هامش إشرافه على إطلاق هذا النشاط المصرفي.

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وأوضح السيد عز الدين شطيبي أنه تم استحداث شباك خاص بهذه الخدمة على مستوى وكالة إيليزي لاستقبال الزبائن الراغبين في الاستفادة من منتجات الصيرفة الإسلامية، وإفادتهم بمختلف الشروحات حول هذه الخدمة المالية الجديدة وكذا شروط الإستفادة من المنتجات المعروضة بهذه الصيغة.

وأشار في ذات السياق أنه يمكن للزبائن الإطلاع على كافة المعلومات بهذا الخصوص عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الوطني الجزائري.

وبإطلاق هذه الخدمة المصرفية الجديدة بذات البنك هذا اليوم بولايتي إيليزي وتمنراست، أصبح نشاط الصيرفة الإسلامية متوفرا عبر 48 ولاية لدى زبائن البنك الوطني الجزائري، كما ذكر ذات المتحدث .

ويندرج هذا النشاط المصرفي الجديد و المصادق عليه من طرف ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن الھيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها.