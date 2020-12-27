قافلة من المساعدات الغذائية ستتوجه يوم 7 يناير إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

الجزائر الزرقاء المعرض الأول لمروان كريدية -

ضبط أزيد من 27 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب (وزارة الدفاع) -

توقع هبوب رياح قوية على غرب و وسط الوطن اعتبارًا من مساء الأحد -

الألعاب المتوسطية لوهران: تأجيل الطبعة ال19 سانحة للمنظمين من أجل إنجاح الدورة -

العام 2020: عودة قوية للقضية الصحراوية على الساحة الدولية -

طاقات متجددة : محافظة الطاقات المتجددة تعتبر حصيلة سنتها الأولى مشرفة جدا -

اتصال : معظم الورشات بلغت مرحلة متقدمة -

2020 : إصدارات جديدة رغم تأثيرات جائحة كورونا -

تلمسان: قافلة البهجة من أجل تجاوز ضغط أزمة كوفيد -19 -

النيجر: انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية -

2020: جائحة كوفيد 19 تفاقم مشاكل النشر وتوقّف لدور نشر ومطابع -

الجيش الصحراوي يواصل ضرباته لمواقع جنود الاحتلال المغربي -

رابطة الأبطال/ شباب بلوزداد - غور ماهيا الكيني 6-0: ''الشباب'' يضرب بالثقيل -

رابطة الأبطال : فوز شباب بلوزداد أمام غورماهيا الكيني 6-0 -

تسجيل هزة أرضية بقوة 0ر3 درجات بولاية جيجل -

الدعوة الى ايجاد الآليات الضرورية لتحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحة -

المسرح الجهوي لقسنطينة : عرض شرفي لمسرحية ماكياج في غياب الجمهور العريض -

وزارة المجاهدين تكرم الفائزين في مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 في طبعتها ال25 -

أكثر من 40 صورة فوتوغرافية حول حيوانات و نباتات الأوراس في معرض لتوفيق لموفق -