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غرداية: تفكيك عصابة مختصة في النصب و الإحتيال بمتليلي

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 10:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات

غرداية - تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة متليلي (45 كلم جنوب غرداية) من تفكيك عصابة تتكون من خمسة (5) أفراد مشتبه فيهم في ارتكاب جرائم النصب والإحتيال والإتجار في عملات ومجوهرات مزورة (ذهب مغشوش)، حسبما تضمنه بيان نشرته اليوم السبت خلية الإتصال بالأمن الولائي .

وقامت ضحيتان تعرضتا للإبتزاز عبر الإنترنيت وشبكات التواصل الإجتماعي بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية ضد أفراد هذه العصابة للإحتيال وبيع مجوهرات مزورة ( ذهب مغشوش) بقيمة 5ر3 مليون دج ، حيث فتحت ذات المصالح الأمنية فور ذلك تحقيقا سمح بالقبض على عناصر العصابة ، كما ذكر المصدر الأمني .

وأسفرت التحريات والتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي نفذته ذات الجهة الأمنية بإشراف وكيل الجمهورية على حجز نحو 5 كلغ من المعدن الأصفر ( ذهب مغشوش) ومبلغ 13.300 أورو مزورة وآخر بأكثر من 2 مليون دج ، ومواد مستعملة لتلميع الذهب ومعدات وزن إلكترونية وهواتف نقالة بالإضافة إلى سيارة كانت تستعمل لنقل الذهب المغشوش ، وفق ذات البيان .

وسيتم تقديم المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين (26 و72 سنة) أمام الجهات القضائية المختصة وهم متابعين بـ"  تكوين جماعة أشرار والإحتيال والتزوير والمتاجرة في العملات والذهب المغشوش" ، حسب المصدر ذاته .

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غرداية: تفكيك عصابة مختصة في النصب و الإحتيال بمتليلي
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 10:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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