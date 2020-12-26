غرداية: تفكيك عصابة مختصة في النصب و الإحتيال بمتليلي

وقامت ضحيتان تعرضتا للإبتزاز عبر الإنترنيت وشبكات التواصل الإجتماعي بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة القضائية ضد أفراد هذه العصابة للإحتيال وبيع مجوهرات مزورة ( ذهب مغشوش) بقيمة 5ر3 مليون دج ، حيث فتحت ذات المصالح الأمنية فور ذلك تحقيقا سمح بالقبض على عناصر العصابة ، كما ذكر المصدر الأمني .
وأسفرت التحريات والتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي الذي نفذته ذات الجهة الأمنية بإشراف وكيل الجمهورية على حجز نحو 5 كلغ من المعدن الأصفر ( ذهب مغشوش) ومبلغ 13.300 أورو مزورة وآخر بأكثر من 2 مليون دج ، ومواد مستعملة لتلميع الذهب ومعدات وزن إلكترونية وهواتف نقالة بالإضافة إلى سيارة كانت تستعمل لنقل الذهب المغشوش ، وفق ذات البيان .
وسيتم تقديم المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين (26 و72 سنة) أمام الجهات القضائية المختصة وهم متابعين بـ" تكوين جماعة أشرار والإحتيال والتزوير والمتاجرة في العملات والذهب المغشوش" ، حسب المصدر ذاته .