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البليدة: العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث

  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 09:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرات
البليدة: العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث

البليدة - كللت عملية البحث التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة ليلة أمس الجمعة إلى السبت عن ثلاثة أشخاص تاهوا بمنطقة الضاية الجبلية الواقعة جنوب غرب الولاية و الذين كانوا في جولة سياحية عن العثور عن اثنين منهم فيما تتواصل عمليات البحث عن الشخص الثالث حسبما أفاد به يوم السبت المكلف بالاعلام على مستوى المديرية الولائية.

و أوضح الملازم الأول عادل الزغيمي أن مصالح الحماية المدنية أطلقت ليلة أمس عملية بحث فور تلقيها بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و الذين كانوا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية.

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و أضاف أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من التواصل مع أحد التائهين هاتفيا في محاولة لإيجادهم بواسطة تطبيقات تحديد المواقع لافتا إلى أن اثنين من التائهين (35 و 37 سنة) كانا متواجدين في موقع واحد فيما افترق عنهم الشخص الثالث بحثا عن مخرج مستقل.

و بحسب ذات المصدر فقد تم العثور على الشخصين التائهين من طرف السكان المحليين فيما لا تزال عملية البحث عن الشخص الثالث مستمرة مشيرا إلى أن الضباب و تساقط الثلوج صعب من مهام أعوان الحماية في العثور عليه.

و في هذا الصدد كشف الملازم الأول زغيمي عن تسخير ستة فرق بحث بما فيها فرقة التدخل في الأماكن المناطق الوعرة مدعمة بمصالح الدرك الوطني لبحث عن الشخص الثالث البالغ من الغمر 35 سنة.

آخر تعديل على السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 10:22
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البليدة: العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث
  أدرج يـوم : السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020 09:06     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 24 مرة   شارك

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