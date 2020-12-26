البليدة: العثور على تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و تواصل عملية البحث عن الشخص الثالث

و أوضح الملازم الأول عادل الزغيمي أن مصالح الحماية المدنية أطلقت ليلة أمس عملية بحث فور تلقيها بلاغا من طرف مصالح الدرك الوطني مفاده وجود ثلاثة أشخاص تائهين بمنطقة الضاية الجبلية و الذين كانوا ضمن مجموعة من الشباب في جولة سياحية.
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و أضاف أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من التواصل مع أحد التائهين هاتفيا في محاولة لإيجادهم بواسطة تطبيقات تحديد المواقع لافتا إلى أن اثنين من التائهين (35 و 37 سنة) كانا متواجدين في موقع واحد فيما افترق عنهم الشخص الثالث بحثا عن مخرج مستقل.
و بحسب ذات المصدر فقد تم العثور على الشخصين التائهين من طرف السكان المحليين فيما لا تزال عملية البحث عن الشخص الثالث مستمرة مشيرا إلى أن الضباب و تساقط الثلوج صعب من مهام أعوان الحماية في العثور عليه.
و في هذا الصدد كشف الملازم الأول زغيمي عن تسخير ستة فرق بحث بما فيها فرقة التدخل في الأماكن المناطق الوعرة مدعمة بمصالح الدرك الوطني لبحث عن الشخص الثالث البالغ من الغمر 35 سنة.