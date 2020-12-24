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وهران: حجز أزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج و400 غرام من الكوكايين

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرات
وهران: حجز أزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج و400 غرام من الكوكايين

وهران- تمكنت مصالح الأمن الولائي لوهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات مع حجز 400 غرام من الكوكايين وأزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج, حسبما أستفيد يوم الخميس من خلية الاتصال لذات المصالح.

وقد سمحت هذه العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و36 سنة متورطين في هذه القضية, كما أوضح نفس المصدر.

وقد تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات (القنب الهندي - الكوكايين)، ونقل وتخزين وتسليم المخدرات.

كما تورط ايضا أفراد الشبكة ضمن هذه القضية في المساس بالاقتصاد الوطني، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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وقد تم حجز خلال العملية 400 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) وأزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب 570 ألف دج و100أورو من عائدات الترويج وثلاث مركبات كانت تستخدم في نقل وتسليم المخدرات وكذا جهازين للإعلام الآلي و7 هواتف نقالة, كما أشير اليه.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات المصالح مفادها وجود شبكة إجرامية خطيرة متكونة من ثلاثة أشخاص تتخذ من أحد المساكن بحي العقيد لطفي وكرا لتخزين وترويج هذه السموم حيث تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف افراد الشبكة, وفق نفس المصدر.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين سيحالون بموجبه أمام العدالة, مثلما أشير اليه.

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وهران: حجز أزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج و400 غرام من الكوكايين
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 7 مرة   شارك

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