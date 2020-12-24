كوفيد-19 : تسجيل 458 اصابة جديدة و376 حالة شفاء و9 حالات وفاة -

تعليم عالي: مشروع القانون التوجيهي الجديد للقطاع قيد الدراسة والاثراء بالمؤسسات الجامعية -

وهران: حجز أزيد من 52 كلغ من الكيف المعالج و400 غرام من الكوكايين -

ورشة حول التسيير التشاركي والسياحة المستدامة للحفاظ على تراث حظيرة الطاسيلي ناجر -

تضامن وطني : بحث تسهيل دمج الأطفال المحرومين من عائلة في الوسط الأسري -

ربط حوالي 30 في المائة من مناطق الظل بشبكة الكهرباء الوطنية -

استبعاد انشاء او تخصيص مؤسسة فريدة لعلاج مرضى كوفيد-19 -

الصحراء الغربية : اعلان ترامب، سطو دولي يهدف الى زعزعة استقرار المنطقة -

السنة الأولى من عهدة الرئيس تبون : نفس جديد للدبلوماسية الجزائرية -

إعتماد خارطة طريق عملية لتنفيذ إدماج الشباب في مناصب عملهم -

سكن: الشروع في تسليم مفاتيح حصة جديدة لمكتتبي برنامج عدل 2 -

انقطاع الكهرباء: سونلغاز أطلقت عدة مشاريع لصيانة الشبكة منذ نهاية 2019 -

بريد الجزائر : تم سحب 4022 مليار دج من الفاتح يناير إلى 30 نوفمبر 2020 -

جيدو : أطمح لاقتطاع تأشيرة المشاركة في أولمبياد طوكيو -

مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم -

نسبة التضخم السنوي بلغت + 3ر2 بالمئة إلى نهاية نوفمبر 2020 -

انتخابات مجلس الاتحاد الدولي: ''سنجند كل القنوات الدبلوماسية لتدعيم ترشح زطشي'' -

سيد علي خالدي يشرف على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية لقطاع الشباب و الرياضة -

وفاة الكاتب والصحفي مولود عاشور -