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مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرات
مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم

الجزائر - شارك أفراد الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء بمستغانم في حملة التشجير تحت إشراف قائد القطاع العسكري مستغانم/ن.ع2 , حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار حملة التشجير، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحاية المدنية والصحافة الوطنية، وتعزيزا للرابطة +جيش- أمة+، تحت شعار +لنغرسها+، تم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، تنظيم حملة تشجير واسعة على مستوى غابة الكثبان أوريعة بمنطقة مزغران، تحت إشراف قائد القطاع العسكري مستغانم/ن.ع2، بمشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لوحدات إقليم الاختصاص، ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، إضافة إلى إطارات وأفراد مصالح الغابات".

 

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آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:35
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مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 21 مرة   شارك

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