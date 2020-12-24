و جاء في البيان "في إطار حملة التشجير، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحاية المدنية والصحافة الوطنية، وتعزيزا للرابطة +جيش- أمة+، تحت شعار +لنغرسها+، تم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، تنظيم حملة تشجير واسعة على مستوى غابة الكثبان أوريعة بمنطقة مزغران، تحت إشراف قائد القطاع العسكري مستغانم/ن.ع2، بمشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي التابعين لوحدات إقليم الاختصاص، ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال البيئة، إضافة إلى إطارات وأفراد مصالح الغابات".
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مشاركة واسعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي في حملة تشجير بمستغانم
أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 15:01 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 21 مرات
الجزائر - شارك أفراد الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء بمستغانم في حملة التشجير تحت إشراف قائد القطاع العسكري مستغانم/ن.ع2 , حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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