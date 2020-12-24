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سونلغاز تواصل حملتها التحسيسية ضد مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي  

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 12:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرات
سونلغاز تواصل حملتها التحسيسية ضد مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي  

الجزائر - تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سونلغاز حملتها التحسيسية ضد مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله التابعة للمقاطعة الإدارية لزرالدة وذلك تحت شعار "الغاز مصدر دفئك وليس سبب موتك"، حسبما علم اليوم الخميس من ذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر انه بمبادرة مشتركة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) وخلية الإصغاء والنشاط الوقائي التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لزرالدة، فان هذه الحملة التحسيسية التي انطلقت أمس الاربعاء تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر سوء استخدام الغاز الطبيعي خصوصا خلال هذه الفترة الشتوية و ما ينجر عنه من ضحايا في الأرواح .

وتجوب القافلة التحسيسية مختلف المؤسسات التربوية والساحات العمومية التابعة للمناطق الإقليمية المشتركة بين مديرية التوزيع لسيدي عبد الله وامن المقاطعة الإدارية لزرالدة، يبرز ذات المصدر.

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وانطلقت القافلة من مقر ثانوية سيدي عبد الله1 وهي اول ثانوية في المدينة الجديدة، ثم انتقلت إلى المؤسسات التربوية الأخرى بأطوارها الثلاثة: الابتدائي، المتوسط والثانوي.

وتلتزم مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله باحترام تدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19 لان عملية التحسيس ضد إخطار سوء استخدام الغاز الطبيعي يجب ان تستمر مهما كانت الظروف ما دام الغاز القاتل لايزال يحصد الضحايا.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 13:55
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سونلغاز تواصل حملتها التحسيسية ضد مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي  
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 12:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 27 مرة   شارك

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