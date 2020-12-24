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توقيف 29 مرشحاً للهجرة السرية عبر البحر خلال ال48 ساعة الماضية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 09:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرات
توقيف 29 مرشحاً للهجرة السرية عبر البحر خلال ال48 ساعة الماضية

الجزائر - أوقف أفراد الدرك الوطني بكل من وهران وعين تموشنت وعنابة، خلال ال48 ساعة الماضية، 29 مرشحاً للهجرة السرية عبر البحر، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لقيادة الدرك الوطني.

و أوضح ذات البيان أن أفراد الدرك الوطني حجزوا ثلاثة (3) قوارب مجهزة بمحركات، ثلاث (3) رات إنقاذ، بوصلة و25 لتراً من الوقود.

و أفاد المصدر كذلك بأنه في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أقدم أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة خلال نفس الفترة من توقيف أربعة (04) رعايا أفارقة بالإضافة إلى جزائري سهل مهمة إقامتهم في الجزائر بطريقة غير شرعية.

و أشار بيان الدرك الوطني الى أن وحدات الدرك عاينت تسعة (9) حوادث مرور عبر تسعِ (9) ولايات من الوطن، خلَّفت في مجملها وفاة ثلاثة (3) أشخاص وستة عشر (16) جريحاً.

و من جهة اخرى، تمكنت وحدات الدرك الوطني بسعيدة من حجز 9.576 زجاجة من العطور النسائية، بالإضافة إلى وسيلة نقل وكذا توقيف شخصين.

أما فيما يخص مكافحة المخدرات و المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك بكل من بشار وعين الدفلى من حجز 587 قرصاً مهلوسا. كما تم حجز وسيلتي نقل وتوقيف أربعة (4) أشخاص.

آخر تعديل على الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 16:38
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توقيف 29 مرشحاً للهجرة السرية عبر البحر خلال ال48 ساعة الماضية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 كانون1/ديسمبر 2020 09:02     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرة   شارك

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