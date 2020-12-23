حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 311 آخرين على مستوى المناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

الجزائر- سجلت مصالح الأمن الوطني 264 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية, خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 ديسمبر الجاري, أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 311 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني يوم الأربعاء أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع ما قبل الماضي, عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بـ (+46) وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+46) حادث وانخفاضا في عدد الوفيات قدر بـ (-06) حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95% نتيجة عدم احترام قانون المرور, عدم التقيد بمسافة الأمان, الإفراط في السرعة, الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة, إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

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وفي هذا الإطار, تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها الى مستعملي الطريق العام من أجل احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة, لاسيما أثناء التقلبات الجوية, كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات24 سا/24.