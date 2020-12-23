457 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات والسهر على تطبيق الحجر الصحي

وأفاد بيان للمدرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء أن مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني تقدم "سندا كبيرا لقوات الشرطة العاملة بالميدان والساهرة على احترام أوقات الحجر الصحي وتطبيق القرارات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا ومكافحته".
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وترصد أيضا مروحيات الأمن الوطني "مختلف المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق, وهذا بنقل صورة آنية للوحات الترقيم الخاصة بالمركبات المخالفة لقانون المرور بما يسمح للمصالح المختصة من تطبيق القانون".