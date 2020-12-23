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457 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات والسهر على تطبيق الحجر الصحي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 16:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
457 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات والسهر على تطبيق الحجر الصحي

الجزائر- سجلت الوحدات الجوية للأمن الوطني, خلال السداسي الثاني من السنة الجارية, 457 طلعة جوية بمعدل 558 ساعة طيران, تمّ خلالها, عبر الكاميرات المحمولة, نقل حالة الطرقات بالمدن إلى قاعات العمليات المكلفة بتنظيم حركة المرور بما يسهل تنقل المواطنين ويعزز ضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم.

وأفاد بيان للمدرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء أن مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني تقدم "سندا كبيرا لقوات الشرطة العاملة بالميدان والساهرة على احترام أوقات الحجر الصحي وتطبيق القرارات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار وباء كورونا ومكافحته".

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وترصد أيضا مروحيات الأمن الوطني "مختلف المخالفات والمناورات الخطيرة التي تشكل خطرا على مستعملي الطريق, وهذا بنقل صورة آنية للوحات الترقيم الخاصة بالمركبات المخالفة لقانون المرور بما يسمح للمصالح المختصة من تطبيق القانون".

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457 طلعة جوية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات والسهر على تطبيق الحجر الصحي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 كانون1/ديسمبر 2020 16:15     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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