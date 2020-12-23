تواصل للأسبوع الرابع على التوالي عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا ببشار وتندوف وأدرار

الجزائر - تواصلت للأسبوع الرابع على التوالي عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، التي باشرتها قيادة الناحية العسكرية الثالثة، عن طريق مصالحها للصحة العسكرية لفائدة مواطنين المناطق النائية بولايات بشار وتندوف وأدرار، حسب ما جاء يوم الاربعاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و اوضح البيان ان عمليات التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، والكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19، التي باشرتها قيادة الناحية العسكرية الثالثة، عن طريق مصالحها للصحة العسكرية، "تواصلت للأسبوع الرابع على التوالي بالتنسيق مع الهيآت المدنية المعنية، لفائدة المواطنين القاطنين بالمناطق النائية بإقليم ولايات بشار وتندوف وأدرار"

و اشار المصدر ذاته انه "تحت إشراف أطقم طبية متكونة من أطباء وممرضين عسكريين ومدنيين، العملية عرفت تلقيح مواطني هذه المناطق ضد مرض الأنفلونزا الموسمية، وإجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مع توزيع حصص من الكمامات الطبية المعقمة على السكان".

كما سمحت هذه العمليات من "التقرب من المواطنين المسنين ذوي الأمراض المزمنة، لإخضاعهم للفحص العام من طرف الأطباء المشرفين على هذه الحملات، بالإضافة إلى توزيع كميات من الأدوية بوصفات طبية بعد الفحص والمعاينة"، يضيف بيان وزارة الدفاع.